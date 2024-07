(nie)Porządek musi być czyli jak Niemcy dbają o bezpieczeństwo podczas EURO 2024

Tegoroczne mistrzostwa Europy, które organizują Niemcy zbierają wiele niepochlebnych opinii na temat poziomu nie tylko meczów, ale i poziomu organizacji na stadionach oraz poza nimi. Mocno krytykowany jest poziom bezpieczeństwa na stadionach.

W założeniu za bezpieczeństwo na stadionach mają odpowiadać stewardzi. I chodzi o różne typy bezpieczeństwa, bo mają oni za zadanie m.in. sterować przepływem ludzi wewnątrz stadionu, informowaniem o drodze do określonych punktów czy wreszcie o reagowaniu na różnego rodzaju incydenty z udziałem kibiców.

I właśnie ten aspekt jest najbardziej krytykowany podczas tegorocznego EURO. Oni sobie po prostu nie radzą. Regularnie na boisko wbiegają kibice, którzy nie są zatrzymywani przez odpowiednie służby przed wtargnięciem na murawę. Następnie rozpoczyna się wielka, żenująca gonitwa. Niechlubny rekord padł podczas spotkania Portugalia – Turcja kiedy to aż sześciu (!) kibiców dostało się na murawę.

Portugal's win over Turkey was marred by pitch invaders running in to take pictures with Cristiano Ronaldo.

Reportedly 5 of them breached the security in an attempt to get a selfie with Ronaldo.

Portugal manager Roberto Martinez said it was a 'concern'.

"We need to be… pic.twitter.com/751xphYLva

— Sportstar (@sportstarweb) June 23, 2024