Jak informuje Ole Hoffskov z duńskiego portalu ”Tipsbladet”, Adam Buksa przeniesie się do FC Midtjylland. Mistrz Danii ma zapłacić Lens za polskiego napastnika cztery miliony euro. Transfer Polaka wiąże się z prawdopodobnym odejściem najlepszego strzelca Midtjylland w poprzednim sezonie – Franculino.

Adam Buksa trafi do mistrza kraju

Duńskie media informują, że FC Midtjylland za cztery miliony euro ma sprowadzić z Lens Adama Buksę. Transfer Polaka do mistrza Danii wiąże się z prawdopodobnym odejściem najlepszego strzelca tego klubu w poprzednim sezonie – Franculino. W poprzednim sezonie 20-latek strzelił 17 goli we wszystkich rozgrywkach. Reprezentantem Gwinei Bissau zainteresowane jest Torino, które chce zapłacić 10 milionów euro. Midtjylland może sprzedać swojego napastnika, ale za ok. 15-16 milionów euro. Byłaby to więc jedna z dwóch – obok Alexandra Sorlotha – najdroższych sprzedaży w historii tego klubu.

Buksa tymczasem zostałby piątym najdrożej sprowadzonym przez Midtjylland piłkarzem. Niedawno klub z Herring cztery miliony euro płacił także za Sverrira Ingiego Ingasona i Denila Castillo. Buksa będzie 18. w historii Polakiem, który zagra w duńskiej ekstraklasie. Z kolei tylko Arkadiusz Onyszko był dotąd jedynym polskim piłkarzem, który grał dla Midtjylland.

W poprzednim sezonie Midtjylland po raz czwarty historii i zarazem po raz pierwszy od 2020 roku zostało mistrzem Danii. Podobnie, jak Jagiellonia Białystok, Midtjylland już wkrótce rozpocznie zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji ”Wilki” zmierzą się ze zwycięzcą pary FC Ballkani (Kosowo) – Santa Coloma (Andora). Midtjylland wystarczy wygranie dwumeczu z którąś z tych drużyn, by zagwarantować sobie udział min. w rozgrywkach Ligi Konferencji.

To oznaczałoby, że Buksa zadebiutuje w europejskich pucharach. Jedynymi rozgrywkami międzynarodowymi, w jakich do tej pory brał udział, była Liga Mistrzów CONCACAF. Tam rozegrał dwa mecze w edycji z 2022 roku i strzelił dwa gole w wygranym 3:0 ćwierćfinałowym meczu z UNAM. Jego New England Revolution nie awansowało jednak do półfinału tych rozgrywek, bo w rewanżu Meksykanie odrobili straty, a następnie wygrali serię rzutów karnych.

Jak donosi Tipsbladet, Adam Buksa przenosi się z RC Lens do FC Midtjylland za 4 miliony euro! 💥🇩🇰 — Tomek Hatta (@Fyordung) July 10, 2024

Poprzedni sezon Adam Buksa spędził na wypożyczeniu w Turcji. W 35 meczach strzelił 16 goli oraz dołożył dwie asysty i był najlepszym strzelcem Antalyasporu w rozgrywkach Super Lig. Dzięki temu Buksa pojechał na mistrzostwa Europy i był jednym z trzech zdobywców bramki dla reprezentacji Polski. Otworzył on wynik przegranego ostatecznie 1:2 meczu z Holandią. Już za dwa dni Buksa obchodzić będzie 28. urodziny, więc transfer do mistrza Danii byłby dla niego idealnym prezentem.

fot. PressFocus

