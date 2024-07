Uczestnik EURO 2024 odchodzi z Ekstraklasy

Lech Poznań poinformował, że kontrakt z uczestnikiem EURO 2024 z reprezentacją Gruzji został rozwiązany za porozumieniem stron. Oznacza to, że defensywny pomocnik Nika Kvekveskiri został wolnym zawodnikiem kilka dni po tym jak wystąpił w 1/8 finału mistrzostw Europy przeciwko Hiszpanii.

Uczestnik EURO opuszcza „Kolejorza”

Plotki, które od jakiegoś czasu pojawiały się w mediach społecznościowych okazały się faktem. Nika Kvekveskiri po ponad trzech latach opuści Poznań. Gruziński defensywny pomocnik w barwach Lecha Poznań wystąpił 123 razy. W trakcie swojego pobytu w województwie wielkopolskim zdołał sześciokrotnie pokonać bramkarza rywali oraz zanotować tyle samo asyst.

– Kvekve, jak nazywany jest doświadczony piłkarz przez kolegów i taki pseudonim widnieje na jego koszulce meczowej, trzy razy składał podpis pod umową z Kolejorzem. Trafił do Poznania w ostatnich dniach stycznia 2021 roku. Wtedy po rozstaniu miesiąc wcześniej z Tobołem Kostanaj z Kazachstanu był wolnym zawodnikiem. Podpisał pierwszy, półroczny kontrakt. Była tam opcja przedłużenia o kolejne 24 miesiące. Obie strony usiadły po kilku miesiącach do rozmów i bardzo szybko doszły do porozumienia. A w październiku 2022 dokument obowiązujący do 30 czerwca 2023 został przedłużony o dwa lata. Teraz ta umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Opinie na temat tego ruchu są różne, lecz większość sympatyków poznańskiego Lecha bez żalu żegna Gruzina. Kibice z Poznania z pewnością zapamiętają go przede wszystkim z dośrodkowania z rzutu rożnego w meczu z Piastem Gliwice, po którym padła bramka dająca mistrzostwo Polski w sezonie 2021/2022. 32-latek pełni rolę wicekapitana w reprezentacji narodowej Gruzji, z którą uczestniczył na EURO 2024.

To nie pierwszy zawodnik, który w tym oknie transferowym opuszcza Lecha. Z zespołem na stałe pożegnali się Artur Sobiech, Barry Douglas i Filip Wolski, których kontrakty wygasły wraz z końcem czerwca oraz Alan Czerwiński sprowadzony przez beniaminka Ekstraklasy GKS Katowice.

