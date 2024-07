Reprezentacja Niemiec przegrała swój ostatni mecz podczas EURO 2024 z Hiszpanią 1:2 w ćwierćfinale rozgrywek i tym samym odpadła z turnieju. Przed mistrzostwami wiadome było, że będzie to ostatnia przygoda Toniego Kroosa z piłką. Jak się okazuje, nie tylko dla niego był to ostatni mecz w narodowych barwach. Thomas Müller również kończy karierę w reprezentacji Niemiec.

Thomas Müller kończy karierę w reprezentacji Niemiec

Przed startem mistrzostw Europy w Niemczech, koniec kariery piłkarskiej zapowiedział Toni Kroos. 34-latek względnie pozytywnie może wspominać swój koniec z futbolem, ponieważ wraz z Realem Madryt wygrał mistrzostwo Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów. Miał spore szanse wznieść trofeum również w barwach narodowych. Niemcy byli postrzegani jako jeden z faworytów do zwycięstwa EURO 2024. Niestety… W ćwierćfinale przeciwko Hiszpanii ulegli 1:2 i sam zagrał on słabe spotkanie – powinien w trakcie meczu wylecieć z boiska.

Mniejsza jednak z tym. Wygląda na to, że naszym zachodnim sąsiadom ubędzie kolejna legenda. Jak informuje dziennik ,,Bild” przygodę z kadrą narodową po porażce z ,,La Furia Roja” zakończy też Thomas Müller.

Zawodnik Bayernu Monachium zadebiutował w barwach narodowych 3 marca 2010 w meczu towarzyskim z Argentyną. Przez lata gry dla Niemiec był jedną z wiodących postaci. Łącznie rozegrał 131 spotkań, dzięki czemu zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby występów dla swojego kraju.

Ma na swoim koncie udział zarówno w czterech turniejach o mistrzostwo świata (2010, 2014, 2018, 2022 – 19 spotkań i 10 trafień), jak i o mistrzostwo Europy (2012, 2016, 2021, 2024 – 17 spotkań). Ciekawostką jest, że na MŚ strzelił 10 bramek, a na EURO ani jednego. Przy okazji dwukrotnie był królem strzelców MŚ – na pierwszych dwóch imprezach tej rangi, w której uczestniczył.

Zdecydowanie największym sukcesem jest mundial w 2014, gdzie Niemcy wygrali turniej. Na domowym turnieju rangi mistrzostw Europy rozegrał dwa spotkania – w meczu otwarcia ze Szkocją zanotował asystę. Z Hiszpanią zagrał 40 minut, z uwagi na dogrywkę w tym spotkaniu. W obydwu przypadkach meldował się na murawie w drugiej połowie.

Thomas Müller swoje zamiary o końcu kariery w reprezentacji Niemiec zasugerował tuż po odpadnięciu z Hiszpanią. ,,Realistycznie patrząc, to możliwe, że był to mój ostatni mecz w reprezentacji” – powiedział 34-latek.

Müller pozostaje piłkarzem Bayernu Monachium

Thomas Müller cały czas pozostaje piłkarzem Bayernu Monachium. Wraz z końcem poprzedniego roku, media spekulowały co do jego przyszłości w klubie. Ostatecznie zdecydował się przedłużyć swoją umowę z ,,Bawarczykami” do czerwca 2025 roku.

Miniony sezon nie był najlepszy w wykonaniu Bayernu. Zakończył swoją 11-letnią dominację w Bundeslidze i oddał mistrzostwo na rzecz Bayeru Leverkusen. Na koniec rozgrywek zajął trzecie miejsce. Z krajowego pucharu odpadł już w drugiej rundzie po porażce z trzecioligowym Saarbrucken. To pierwszy od dekady sezon monachijczyków bez trofeum.

Fot. PressFocus

