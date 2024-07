Irlandia ma nowego selekcjonera – ma turniejowe doświadczenie

Irlandia ma nowego selekcjonera. Poszukiwania właściwego nazwiska zajęło włodarzom wiele miesięcy. Nazwisko trenera jest jednak trochę zaskakujące. Drużynę z Wysp Brytyjskich poprowadzi Islandczyk Heimir Hallgrímsson, dla którego praca z reprezentacją to chleb powszedni. Niedawno prowadził on kadrę Jamajki na Copa America, a w karierze poprowadził jeszcze rodzimą Islandię na EURO 2016 oraz MŚ 2018.

Irlandia i jej problemy

Ostatnie lata były zupełnie nieudane dla Irlandii. W eliminacjach do EURO 2024 „Zieloni Chłopcy” zajęli przedostatnie miejsce w grupie, zdobywając sześć punktów, wszystkie wywalczone przeciwko słabiutkiemu Gibraltarowi. Trochę lepiej wiedzie się im w 2024 roku. Remis z Belgią i wygrana nad Węgrami mogły budzić szacunek wśród irlandzkich kibiców.

Wówczas kadrę tymczasowo prowadził znany z gry w Manchesterze United John O’Shea. Został on selekcjonerem, zastępując Stephena Kenny’ego, który w latach 2020-2023 nie poprowadził Irlandii do sukcesów. Wyspiarski kraj od 2016 roku czeka na awans do wielkiej imprezy. Teraz, z nowym selekcjonerem, który turniejowe doświadczenie ma – może być znacznie łatwiej.

Kim jest Heimir Hallgrímsson?

Nowym selekcjonerem Irlandii został Heimir Hallgrímsson. 57-letni trener ma w swoim CV dwie prowadzone reprezentacje. W latach 2013-2018 prowadził Islandię (do 2016 roku wraz ze Szwedem Larsem Lagerbäckiem). Doprowadził wówczas ekipę z kraju gejzerów do największych sukcesów w ich historii, czyli ćwierćfinału EURO 2016 oraz awansu na mistrzostwa świata w 2018 roku. We Francji po drodze wyeliminowali Anglię, co do dziś jest jedną z największych turniejowych sensacji w historii EURO.

Potem bez większych sukcesów prowadził katarski Al-Arabi SC. W 2022 roku Islandczyk wrócił do trenowania w futbolu reprezentacyjnym. Ogłoszono go wówczas selekcjonerem Jamajki. Za sukces Hallgrímssona można uznać trzecie miejsce w Lidze Narodów CONCACAF 2023/2024.

Ostatnio prowadził Jamajczyków na Copa America. Jednak „Reggae Boyz” odstawali poziomem od reszty. Jamajka przegrała wszystkie mecze grupowe, a za rywali mieli Meksyk, Wenezuelę oraz Ekwador. Po imprezie Islandczyk zdecydował się opuścić pokład reprezentacji z Ameryki Północnej.

Po godzinach pracy jako selekcjoner Islandii pracował jako dentysta. Do tego Hallgrímsson spotykał się z kibicami Islandii, w barze, przy piwie, gdzie rozmawiał z nimi. Ówczesny selekcjoner mówił, jaki ma plan na najbliższy mecz. Każdy przestrzegał zasad: żadnych telefonów, żadnych zdjęć, zero informacji wynoszonych na zewnątrz. Na spotkania przychodziło około sześciuset osób.

Dlaczego zatrudniono Islandczyka na stanowisku selekcjonera reprezentacji Irlandii? Dyrektor federacji Marc Canham stwierdził:

Na początku tego roku zidentyfikowaliśmy Heimira jako kandydata numer jeden, którego umiejętności i doświadczenie były zgodne z naszymi kryteriami. Heimir ma nie tylko znaczące doświadczenie na poziomie międzynarodowym z dwoma różnymi krajami, ale co najważniejsze, ma również doświadczenie w kwalifikacjach do dużych międzynarodowych turniejów.

Hallgrímsson to dopiero drugi trener w historii irlandzkiej reprezentacji, który nie pochodzi z Wysp Brytyjskich. Pierwszym z nich był słynny Włoch Giovanni Trapattoni, który prowadził ekipę z północy Europy w latach 2008-2013. To właśnie pod wodzą Włocha sympatyczni wyspiarze zaprezentowali się na EURO 2012 w (dla nich) grupie śmierci z Hiszpanią, Włochami oraz Chorwacją.

Decyzja o zatrudnieniu Islandczyka to więc zaskoczenie, bo dotychczas nie miał on żadnego doświadczenia futbolem na Wyspach Brytyjskich. W najbliższych miesiącach okaże się, czy Irlandia umiejętnie wybrała nowego selekcjonera.

