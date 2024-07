Balotelli za oceanem? To możliwe

Mario Balotelli bez wątpienia może być uznawany za jedną z najbardziej zmarnowanych karier piłkarskich XXI wieku. W jego przypadku zawiodła głowa, gdyż umiejętności zawsze się zgadzały. Zrobił mimo to całkiem niezłą karierę, bo ciężko powiedzieć inaczej o kimś, kto grał w Interze, Liverpoolu, Milanie czy Manchesterze City. Włoski napastnik wkrótce może być bohaterem niespodziewanego transferu. Kierunek o jakim mowa to Brazylia.

Balotelli za oceanem?

Jak informuje włoski dziennikarz newsowy Nicolo Schira, brazylijskie Corinthians zaoferowało piłkarzowi 1,5 miliona euro bonusu za podpis, a także 3 miliony euro pensji za rok. Umowa miałaby obowiązywać do grudnia 2025 roku. Nie spodobało się to kibicom, którzy twierdzą, że… lepiej nie brać nikogo niż Włocha.

Na przełomie czerwca i lipca do sieci trafił filmik, na którym 'Super Mario’ ma problem z utrzymaniem równowagi. Wywołane jest to nadmierną liczbą procentów w organizmie. Corinthians zdaje się to jednak nie przeszkadzać – ba, widzą w tym swoją szansę!

Des nouvelles de Mario Balotelli. 💀 (TikTok / Leonardo.fabris) pic.twitter.com/gWhPz9wBy0 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 30, 2024

Corinthians nie trzeba przedstawiać. To jedna z największych drużyn w Brazylii. Siedmiokrotny mistrz kraju, dwukrotny triumfator Klubowych Mistrzostw Świata oraz zwycięzca Copa Libertadores 2012. Jej nowym szkoleniowcem został Ramon Diaz, który w 1979 wraz z Diego Maradoną brylował na MŚ juniorów rozgrywanych w Japonii.

Diego został MVP turnieju, a Ramon – królem strzelców imprezy z ośmioma trafieniami. To oni byli największą siłą tamtej kadry. Diaz zrobił co prawda ciekawą karierę (trafił do ligi włoskiej), daleko mu jednak było do szumu medialnego, który tworzył jego bardziej uzdolniony kolega. Z pewnością więc jako napastnik Diaz i Balotelli powinni znaleźć nić porozumienia.

7 stepovers and a rabona finish in a sequence… Mario Balotelli is HIM 😮‍💨 pic.twitter.com/z8bi40LocQ — 𝙍𝙞𝙘𝙤 ✰ (@Brunosprop) June 15, 2024

Coritnhians jest jednak w strefie spadkowej brazylijskiej Serie A, wygrało zaledwie dwa z 16 meczów ligowych. Przegrało połowę z nich i potrzebne są posiłki.

Mario Balotelli od 1 lipca pozostaje bez klubu. Wcześniej występował (po raz drugi) dla Adany Demirspor. W pierwszym podejściu w tureckim klubie został wicekrólem strzelców (18 bramek) wieńcząc to zdobyciem pięciu trafień w jednym spotkaniu ligowym. To właśnie wtedy padła znana już bramka, gdzie Włoch wparował w pole karne i zakończył akcję ’krzyżakiem’.

Fot. PressFocus

