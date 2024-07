Znamy sędziego finału EURO 2024

Szymon Marciniak znalazł się w gronie sędziów finału EURO 2024. Polak nie będzie jednak głównym arbitrem, a sędzią technicznym. Na rozjemcę starcia Hiszpanii z Anglią wybrano Francois Letexiera. Francuz zostanie najmłodszym sędzią, który poprowadzi finał mistrzostw Europy.

Choć Szymon Marciniak znalazł się w gronie sędziów finału EURO 2024, Polak nie poprowadzi meczu Hiszpanii z Anglią. Rozjemcą finałowego meczu 17. edycji mistrzostw Europy będzie Francois Letexier. Marciniaka zaś wyznaczono na sędziego technicznego. Dla Polaka to drugi z rzędu mecz EURO 2024 w tej roli. Był on również sędzią technicznym podczas ćwierćfinałowego meczu Portugalii z Francją.

Marciniak poprowadził podczas EURO 2024 dwa mecze, a więc o jeden mniej niż podczas ostatniego mundialu w Katarze, czy jedynych wcześniej dla niego mistrzostw Europy z 2016 roku. W fazie grupowej Polak prowadził mecz Belgii z Rumunią, a następnie starcie Szwajcarii z Włochami w 1/8 finału. Oba mecze zakończyły się rezultatami 2:0.

Po meczu Portugalii z Francją Mateusz Miga z TVP Sport informował, że Didier Deschamps pod koniec dogrywki postanowił wpuścić Oliviera Giroud na rzuty karne. Zmiana została zgłoszona do Marciniaka, ale ten miał jej ”nie zarejestrować”. Sprawa nie była szeroko poruszana ze względu na zwycięstwo Francuzów w rzutach karnych, ale kto wie, co działoby się, gdyby Francja przegrała serię ”jedenastek”.

Francois Letexier zostanie najmłodszym sędzią, który poprowadzi finał mistrzostw Europy. 14 lipca Francuz będzie miał 35 lat i 82 dni. Letexier odbierze tytuł najmłodszego sędziego finału EURO Szwedowi Andersowi Friskowi, który w dniu finału EURO 2000 pomiędzy Francją a Włochami (2:1) miał 37 lat i 134 dni. Letexier będzie także dopiero trzecim arbitrem poniżej 40. roku życia, który poprowadzi finał mistrzostw Europy.

