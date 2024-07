Niemiecki klub przerywa obóz. Powodem śmierć członka drużyny

Finalista poprzedniej edycji Pucharu Niemiec Kaiserslautern przedwcześnie zakończył obóz przygotowawczy. W środę 10 lipca podczas zgrupowania w wypadku rowerowym zginął kitman klubu – Peter Miethe. Z Kaiserslautern 62-latek związany był od pół wieku. Klub odwołał najbliższy sparing i tymczasowo zawiesił działalność w mediach.

Kaiserslautern przerywa obóz

Były klub Tymoteusza Puchacza w ostatnich dniach przygotowywał się do nowego sezonu 2. Bundesligi w południowym Tyrolu. ”Czerwone Diabły”, które od nowego sezonu przejął Markus Anfang, wygrały wszystkie dotychczasowe sparingi – 8:0 z Jahn Zeiskam, 2:1 z Pirmasens i 3:1 z Karabachem Agdam. W niedzielę 14 lipca miały rozegrać ostatni z dwóch zaplanowanych w Austrii sparingów. Mecz został jednak odwołany z powodu śmierci jednego z członków drużyny.

W środę 10 lipca doszło do wypadku rowerowego, w wyniku którego zginął kitman Kaiserslautern Peter Miethe. Miethe z Kaiserslautern związany był od lat 70. XX wieku, kiedy to zaczął kibicować ”Czerwonym Diabłom”. W 2002 roku rozpoczął pracę w klubie z Palatynatu jako kitman. Kilka godzin po przekazaniu tragicznej wieści o śmierci Miethego Kaiserslautern poinformowało o przerwaniu obozu przygotowawczego i powrocie do Niemiec.

Treningi zostaną tymczasowo zawieszone, zapytania ze stronów mediów nie będą chwilowo rozpatrywane, a kanały klubowe (w social mediach – przyp. red.) będą tymczasowo nieaktywne. Zaplanowany na niedzielę (14 lipca – przyp. red.) sparing nie odbędzie się – czytamy w komunikacie klubu.

Der FCK bricht sein Trainingslager in Mals ab und reist zurück in die Pfalz. Die Profi-Trainings werden vorerst ausgesetzt, Medienanfragen zunächst nicht bearbeitet und die #Betze-Kanäle vorübergehend stillgelegt. Das am Sonntag geplante Testspiel wird nicht stattfinden. pic.twitter.com/rSomW60zsJ — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) July 11, 2024

FC Kaiserslautern jest w szoku. Peter Miethe, wieloletni menadżer klubu i nasza dobra dusza, w środę wieczorem (10 lipca – przyp. red.) zginął w tragicznym wypadku podczas zgrupowania. Nasze serca są złamane. Razem z jego rodziną i przyjaciółmi opłakujemy stratę wspaniałego człowieka. Spoczywaj w pokoju kochany Piecie – będzie nam Cię bardzo brakować. Z szacunku dla bliskich prosimy o niezadawanie dalszych pytań – czytamy dalej w pożegnalnym wpisie.

Kondolencje do Kaiserslautern spływają z oficjalnych kont wielu niemieckich klubów – Borussii Dortmund, Bayeru Leverkusen, Stuttgartu, HSV, Hoffenheim, Eintrachtu Frankfurt, Unionu Berlin, czy Augsburga. Na oficjalnej stronie internetowej Kaiserslautern we wzruszających słowach pożegnało klubową legendę.

Wir trauern gemeinsam mit seiner Familie & seinen Freunden um einen großartigen Menschen.

Ruhe in Frieden, lieber Piet – wir werden Dich sehr vermissen 🖤 Aus Respekt gegenüber den Angehörigen bitten wir von weiteren Nachfragen abzusehen. — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) July 11, 2024

Przed startem nowego sezonu 2. Bundesligi Kaiserslautern miało jeszcze zaplanowane dwa sparingi – z Fortuną Duesseldorf i Offenbach. Oba mecze mają odbyć się 20 lipca. W pierwszy weekend sierpnia ”Czerwone Diabły” przystąpią do rozgrywek 2. Bundesligi. Nowy sezon zainaugurują wyjazdowym meczem z Ulm, a pierwszą drużyną, którą podejmą u siebie będzie Greuther Furth. W połowie sierpnia finalista poprzedniej edycji DFB Pokal zmierzy się w I rundzie Pucharu Niemiec na wyjeździe z Ingolstadt.

