Wisła Kraków z udanym powrotem w europejskich pucharach

Wisła Kraków na kolejny mecz w europejskich pucharach czekała 12 lat, a dokładnie 4521 dni. Wynik pierwszego meczu eliminacji z KF Llapi Podujevo wynagrodził jednak tę ponad dekadę czekania. 'Biała Gwiazda’ okazała się lepsza od piłkarzy z Kosowa pokonując ich 2:0, notując solidną zaliczkę przed rewanżem.

Aż 24 403 kibiców zasiadło w czwartkowy wieczór na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie, aby obejrzeć mecz I rundy eliminacji Ligi Europy. Ostatni raz europejskie puchary gościły na stadionie Wisły w lutym 2012 roku, gdy polska ekipa grała w meczu 1/16 finału Ligi Europy z belgijskim Standardem Liège.

Historia zatoczyła koło. Drużynę z Krakowa wtedy prowadził Kazimierz Moskal, czyli obecny trener Wiślaków. Ponad dekada to jednak kawał czasu – dziś Wisła kolejny sezon spędza na drugim poziomie, a Standard walczy o przetrwanie z powodu oszustw finansowych ich właściciela – 777 Partners.

Dla pierwszoligowca i gości był to pierwszy oficjalny mecz w sezonie 2024/2025. Rywalem Wisły był wicemistrz ligi kosowskiej z sezonu 2022/2023, KF Llapi Podujevo. Faworytem spotkania była krakowska drużyna. Ich rywale w sezonach 2021/2022 i 2022/2023 odpadli już w pierwszej rundzie Ligi Konferencji Europy. Do tego kadra ekipy z Krakowa była wyżej wyceniana pod względem wartości zawodników.

Wisła zaczęła to spotkanie najlepiej, jak mogła. Już w drugiej minucie spotkania zawodnik „Białej Gwiazdy” Igor Sapała popisał się płaskim uderzeniem z niemal linii pola karnego. Pierwsze uderzenie w spotkaniu przyniosło bramkę.

Dzięki temu trafieniu pomocnik stał się autorem najszybszego gola w historii gier Wisły Kraków w europejskich pucharach. Sapała pobił tym samym takich asów drużyny z Małopolski, jak Maciej Żurawski (współkomentator meczu Wisły z KF Llapi w Polsacie) czy Tomasz Frankowski.

📊 Igor Sapała autorem najszybszego gola w historii występów Wisły Kraków w europejskich pucharach! 💪

2' – Igor Sapała (2024 vs Llapi) 🆕

4' – Maciej Żurawski (2001 vs Inter)

4' – Marcin Kuźba (2003 vs Lazio)

4' – Tomasz Frankowski (2004 vs WIT)#WISKFL pic.twitter.com/LYpXp0NO34

— Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) July 11, 2024