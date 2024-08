Wyróżnienia 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Kolejny sezon PKO BP Ekstraklasy, czyli „najlepszej ligi świata” powoli zaczyna krystalizować to, kto dobrze rozpoczął rozgrywki, a w przypadku których ekip możemy mówić o falstarcie. Zapraszamy na czwartą odsłonę ekstraklasowych wyróżnień, w której podsumujemy 4. kolejkę PKO BP Ekstraklasy.

Piłkarz 4. kolejki Ekstraklasy – Adam Zrelak

„Gole są przereklamowane” – mówił słynny argentyński napastnik Jorge Valdano. Jednak z drugiej strony to właśnie zdobywanie bramek jest bezsprzecznie najważniejszym i najbardziej widowiskowym elementem piłki nożnej. Tych Adam Zrelak podczas starcia zamykającego czwartą serię gier pomiędzy Piastem Gliwice a GKS-em Katowice zdobył aż dwie, przez co zapewnił beniaminkowi Ekstraklasy cenny punkt w derbach Śląska. Słowacki snajper najpierw w 19. minucie wyprowadził GKS na prowadzenie, a w 68. minucie doprowadził do wyrównania i jak się później okazało – ustalił wynik tego spotkania. Warto dodać, że dublet ustrzelony przez Zrelaka był jedynym w minionej kolejce Ekstraklasy.

Adam "Zrelo" Zrelak. Pan napastnik.

Gol kolejki – Michael Ameyaw

Przy okazji omawiania kolejnej kategorii nie opuszczamy Gliwic, gdyż podczas meczu Piast – GKS padła zdecydowanie najpiękniejsza bramka minionego weekendu na polskich boiskach. Mowa o trafieniu Michael Ameyawa, który najpierw z dziecinną łatwością rozprawił się z defensorem „Gieksy”, a następnie w kapitalny sposób posłał piłkę praktycznie w samo okienko bramki strzeżonej przez golkipera gości – Dawida Kudłę. Gol Ameyawa nie jest przypadkiem – poprzednio gracz Piasta wpisał się na listę strzelców podczas spotkania drugiej kolejki przeciwko Śląskowi Wrocław.

AMEYAW! ALEŻ PRZYMIERZYŁ! 🔥🔥🔥 Piast wyrównuje w kapitalnym stylu 👀

Młodzieżowiec kolejki – Filip Rózga

Podczas minionego weekendu tylko jeden młodzieżowiec może pochwalić się golem lub asystą. O dziwo nie jest nim jednak wyróżniony zawodnik Cracovii, a Mateusz Kowalczyk z GKS-u Katowice.

Świadomi asysty Kowalczyka postanowiliśmy wybrać jednak Rózgę, który zaliczył bardzo dobre spotkanie przeciwko Koronie Kielce. Skrzydłowy z rocznika 2006 łapie coraz więcej minut na poziomie PKO BP Ekstraklasy i zdecydowanie wszyscy fani polskiej piłki powinni śledzić rozwój jego talentu, który bez wątpienia jest duży. Według portalu SofaScore, Rózga podawał z celnością 82% (9/11) i wygrał aż jedenaście pojedynków, co także warto odnotować.

W przeszłości o młodym zawodniku Cracovii głośno było raczej z powodów pozasportowych. Rózga był bowiem jednym z winnych afery alkoholowej, przez co został karnie wyrzucony z MŚ U17 w Indonezji. Teraz gracz urodzony w Skawinie odkupuje winy i robi to w najlepszy możliwy sposób.

Filip Rózga jak popracuje nad lepszymi wyborami to mamy reprezentanta seniorskiej kadry! Oszlifować tego chłopaka! 😎

Mecz kolejki – Piast Gliwice vs GKS Katowice

Przed kolejką obfitującą w prawie zawsze przynoszący wiele bramek hit pomiędzy Rakowem Częstochowa, a Lechem Poznań moglibyśmy postawić w ciemno, że właśnie to spotkanie będzie przynajmniej pretendentem do starcia weekendu. Mecz pomiędzy zespołami z województw śląskiego i wielkopolskiego zakończył się jednak bezbramkowym remisem i niestety nie obfitował w pasjonujące akcje czy fantastyczne emocje.

Takim oto sposobem po raz kolejny „zahaczamy” o Gliwice, gdyż we wspominanym już dwukrotnie meczu pomiędzy Piastem, a GKS-em padły aż cztery bramki, w tym jedna naprawdę klasy światowej, której poświęciliśmy poprzedni akapit. Starcie między ekipami z Gliwic i Katowic obfitowało także w zwroty akcji, gdyż najpierw to „Gieksa” wyszła na prowadzenie, po czym nagle Piast zdołał odrobić straty i prowadzić 2:1. Wówczas gola wyrównującego strzelił jednak Adam Zrelak i ostatecznie rezultat 2:2 utrzymał się już do końca spotkania.

Piast Gliwice wciąż niepokonany. GKS Katowice z ważnym punktem! 🙌

Niespodzianka kolejki – Legia dalej w dołku

Przed sezonem mówiło się, że „Wojskowi” są najsilniejsi od lat i w końcu skończą lata posuchy (brak mistrzostwa Polski od 2021 roku). Na ten moment w przypadku zespołu prowadzonego przez portugalskiego szkoleniowca – Goncalo Feio mówić należy jednak o sporym wyhamowaniu formy i braku spełnienia oczekiwań warszawskich fanów. Ostatnie dwa spotkania to raptem jeden ligowy punkt.

Tym razem Legia sensacyjnie zremisowała z Puszczą Niepołomice 2:2, co w stolicy jest traktowane jako spore rozczarowanie. Warszawski klub zdecydowanie nie przechodzi teraz łatwego okresu, gdyż przed tygodniem podopieczni Feio ulegli Piastowi Gliwice, który na ten wciąż jest niepokonany.

Po spotkaniu z Puszczą nie wytrzymał także sam szkoleniowiec, który na pomeczowej konferencji prasowej stwierdził, że media i dziennikarze mają „kulturę szukania winnych” i nawołał do „kochania piłkarzy”. Portugalczyk powiedział także, iż według niego opinia publiczna „zawsze szuka krwi” i bez zmienienia mentalności cała Polska nie ruszy do przodu. Jako kontrprzykład podał tu Noah Narteya z Brondby, którego otoczono medialnym wsparcie po błędzie w bezpośrednim meczem z Legią w Danii.

🎙️ Goncalo Feio po Puszcza – Legia (2:2): – Jednym z powodów, dla którego nigdy nie będzie lepiej jest to szukanie winnych. Przestańmy z tym! To doprowadza do niczego. – Chcecie mieć lepszą piłkę, to kochajcie piłkarzy. Wiecie jaka była reakcja na błąd 18-letniego piłkarza…

Komplet wyników czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy:

Radomiak Radom vs Górnik Zabrze – 1:2

Raków Częstochowa vs Lech Poznań – 0:0

Korona Kielce vs Cracovia – 0:2

Pogoń Szczecin vs Stal Mielec – 1:0

Lechia Gdańsk vs Zagłębie Lubin – 1:1

Puszcza Niepołomice vs Legia Warszawa – 2:2

Widzew Łódź vs Śląsk Wrocław – 0:0

Piast Gliwice vs GKS Katowice – 2:2

*Jagiellonia Białystok przełożyła mecz z Motorem Lublin ze względu na grę w europejskich pucharach