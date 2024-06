Bologna po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Z tej okazji zdecydowała się nie czekać i rozpocząć działania na rynku transferowym. Klub ze Stadio Renato Dall’Ara właśnie ogłosił pozyskanie szwedzkiego bocznego obrońcy, Emila Holma. Na tym jednak nie koniec.

Bologna rozpoczęła zakupy przed Ligą Mistrzów

Kluby w Anglii muszą sobie radzić, robiąc wymiany do 30 czerwca z powodu restrykcyjnych zasad PSR – pisaliśmy o tym TUTAJ. Bologna takiego problemu we Włoszech nie ma, gdyż nie żyje ponad stan i dysponuje świetnym dyrektorem sportowym – Giovannim Sartorim. Emil Holm kosztować ma bolończyków siedem milionów euro.

🔴🔵🇸🇪🩺 Medicals for Emil #Holm! he’s ready to sign the 4+1 years deal contract with #BolognaFC. The swedish right back comes from #Spezia, last year on loan at #Atalanta, final fee around 7M. pic.twitter.com/W6RO9nxrwP — Leonardo Bosello (@LeoBosello) June 26, 2024

Emil Holm to jeden z najlepszych piłkarzy jaki przewinął się w Spezii podczas jej trzyletniego pobytu w Serie A. Nie widać tego w najważniejszych liczbach, bo na Stadio Alberto Picco zaliczył raptem gola i asystę, ale miał spory wpływ na grę „Aquilottich” oraz zakotwiczył tam tylko na sezon, z uwagi na przewyższanie poziomem nad resztą zespołu.

Atalanta zdecydowała się go wypożyczyć i przez pewien czas wyglądało to bardzo obiecująco, ale finalnie w 32 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach dobił raptem do gola i dwóch asyst. „La Dea” zapłaciła za wypożyczenie 2,5 miliona euro, jednak nie wykupiła zawodnika, który na wiosnę obniżył loty. Holm w Bergamo przeżył jednak znakomity sezon. Dotarł do finału Coppa Italia i wygrał Ligę Europy. W europejskim finale – nie będzie mu jednak dane zagrać w Superpucharze Europy z Realem Madryt. Nie musi być to też jakiś dramat – zagra w Lidze Mistrzów, o czym do tej pory mógł pomarzyć.

Disappointed with rumours that Atalanta won't sign Emil Holm on a permanent basis. I love his energy, he made an excellent contribution this season, has potential to get better, has good goal celebration, and for the price Spezia want is still really good value for money. pic.twitter.com/VHCrYZCf0n — Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) June 12, 2024

40% z transferu powędruje do SonderjyskE, duńskiego klubu, który także jest w rękach rodziny Platek, właściciela Spezii – zespołu, który otrzyma pieniądze ze sprzedaży do Bologni. Jak widać na powyższym tweecie, jest wielu kibiców Atalanty, którym nie podoba się, że ich klub nie zdecydował się wykupić Szweda. Momentami wyglądał obiecująco (zwłaszcza w styczniu i w lutym, gdy grał w pierwszym składzie), mimo że ogólnie pełnił drugoplanową rolę w zespole. Biorąc pod uwagę liczbę minut wszystkich zawodników, zajął on 16. miejsce w Atalancie.

Nie tylko Holm

Na testy medyczne przed transferem przybył też Juan Miranda. Były piłkarz Barcelony trafi do Bolonii na zasadzie wolnego transferu. Zarówno Hiszpan, jak i Holm przechodzili badania w klinice Isokinetic. Hiszpan z Betisu (grał tam od 2020 roku) zanotował na Estadio Benito Villamarin 109 meczów, osiem bramek oraz 11 asyst.

Fot. screen YouTube/ Atalanta

