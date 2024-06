Jakub Moder częścią interesującej wymiany

Jakub Moder przeszedł pierwszą część testów medycznych przed przenosinami do Leicester. Jego transfer jest częścią wymiany pomiędzy Brighton a Leicester, bo do ”Mew” powędrować ma Kiernan Dewsbury-Hall. Dodatkowo ”Lisy” mają otrzymać za swoją gwiazdę 25 milionów funtów.

Moder trafi do beniaminka Premier League?

Wieczorem 27 czerwca Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” przekazał zaskakujące informacje o przenosinach Jakuba Modera do Leicester City. Polak ma opuścić Brighton, gdyż ”Mewy” za cel obrały sobie sprowadzenie lidera środka pola beniaminka Premier League – Kiernana Dewsbury’ego-Halla. Moder ma być tylko częścią tej wymiany, bo Brighton będzie musiało dopłacić jeszcze 25 milionów funtów. Wkrótce Fabrizio Romano poinformował, że Moder przeszedł już pierwszą część testów medycznych.

Do walki o Dewsbury’ego-Halla włączyła się jednak Chelsea, którą od nowego sezonu przejmie Enzo Maresca. Dewsbury-Hall był do niedawna podopiecznym włoskiego szkoleniowca w Leicester i pod jego wodzą zaliczył sezon życia. W 44 meczach Championship strzelił 12 goli oraz zanotował 14 asyst i został wybrany do jedenastki sezonu tych rozgrywek. Choć Moder jest zdecydowany na transfer Leicester, wszystko teraz zależy od oferty, jaką złoży Chelsea.

Romano potwierdza mojego newsa z Moderem do Leicester: Moder na testach medycznych w Leicester. Dewsbury-Hall na testach medycznych w Brighton. I dzwoni Chelsea, aby wyciągnąć KDH! Nawet jeśli Maresca przejmie swojego byłego pomocnika, to transfer Modera wciąż możliwy. https://t.co/ZET9jjg0tW — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 27, 2024

AKTUALIZACJA INFORMACJI: Transfer Dewsbury’ego Halla do Brighton, a więc wymiana na niego Modera z dopłatą upadła. Zdaje się, że Chelsea w ostatniej przechwyci pomocnika. „The Blues” chcą włączyć w wymianę Davida Datro Fofanę lub Cesare Casadeia. To informacja podana przez Fabrizio Romano już po opublikowaniu tego artykułu.

Polacy w Leicester

To jednak nie wyklucza całkowicie dealu związanego Polakiem. Nawet gdyby Dewsbury-Hall ostatecznie wybrał Chelsea, Leicester i tak mogłoby chcieć sprowadzić za otrzymane pieniądze Modera. Gdyby 25-latek trafił na King Power Stadium, byłby czwartym Polakiem, który zagra dla Leicester. W 2013 roku do drugoligowego wówczas Leicester trafił Marcin Wasilewski. Już po kilku miesiącach wywalczył z klubem awans do Premier League, a w sezonie 2015/16 sięgnął po sensacyjne mistrzostwo Anglii. W ciągu czterech latach Wasilewski rozegrał dla Leicester 77 meczów i strzelił dwa gole.

Latem 2016 roku do mistrzowskiego wówczas Leicester trafił Bartosz Kapustka. Wychowanek Cracovii odbił się jednak od tego klubu, bo w pierwszym zespole zaliczył zaledwie trzy występy. Po wypożyczeniach do Freiburga, satelitarnego Leuven, czy występach w drużynie rezerw, w 2020 roku Kapustka wrócił do Polski, a konkretnie do Legii Warszawa.

W poprzednim sezonie w pierwszym zespole Leicester zadebiutował Jakub Stolarczyk, który w 2017 roku dołączył do akademii tego klubu. 23-latek zaliczył dziewięć występów, z czego dwa w Championship. Aż sześć z dziewięciu meczów zagrał ”na zero z tyłu”, a w krajowych pucharach zaznał smaku gry na Stamford Bridge, czy Anfield.

League Debut for @LCFC ✅ Clean sheet and +3 pts 🔥 Great shift from the team and even better support from our fans 🦊👏 Couldn’t imagine a better week 😄 Wymarzony tydzień, 2 debiuty 2 czyste konta 🙌 Dziękuje za wsparcie ❤️ pic.twitter.com/m8wgHiBGCA — Jakub Stolarczyk (@JStolarczyk1) August 12, 2023

fot. PressFocus

