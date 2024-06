Gwiazda Wisły Kraków trafi do Jagiellonii?

Jak informuje Kuba Seweryn z „Sport.pl” mistrzowie Polski finalizują umowę z gwiazdą Wisły Kraków Mikim Villarem. 27-letni Hiszpan ma trafić do Jagiellonii Białystok jako wolny zawodnik, po tym jak wygaśnie jego umowa z „Białą Gwiazdą”.

Wzmocnienie z Wisły Kraków

Mistrzowie Polski z sezonu 2023/2024 szybko rozpoczęli proces przebudowy drużyny przed kolejnym sezonem. Z klubu odeszli już doświadczony bramkarz Zlatan Alomerović, który karierę kontynuował będzie na Cyprze w barwach AEK Larnaka, Bartłomiej Wdowik przechodzący do Bragi. Lada chwila klub opuszczą również Jose Naranjo, który rozwiąże kontrakt z klubem za porozumieniem stron oraz Tomasz Kupisz i Bojan Nastić, których kontrakty wygasają 30 czerwca. W klubie nie zostanie również najprawdopodobniej Kaan Caliskaner, napastnik wypożyczony zimą z Eintrachtu Brunszwik.

Dotychczas Jagiellonia Białystok podpisała kontrakty z bramkarzem Maksymilianem Stryjkiem (ostatnio Wycombe Wanderers), skrzydłowym Filipem Wolskim (Lech Poznań) oraz napastnikiem Lamine Diaby-Fadigą (Paris FC). Do tego grona dołączyć ma Miki Villar znany polskim kibicom z występów dla Wisły Kraków.

🔜 Hiszpan Miki Villar (ostatnio @WislaKrakowSA) zostanie nowym skrzydłowym @Jagiellonia1920. Trafi do mistrza Polski na zasadzie wolnego transferu i będzie rywalizował z Dominikiem Marczukiem. @sportplhttps://t.co/cKA4FYFgPY — Kuba Seweryn (@KubaSeweryn) June 29, 2024

Hiszpan trafił do Polski w styczniu 2023 z Union Deportiva Ibiza. W barwach „Białej Gwiazdy” skrzydłowy rozegrał 51 spotkań, w których strzelił dziewięć bramek i zanotował tyle samo asyst. W sezonie 2023/2024 jego bilans to pięć bramek i pięć asyst w 34 występach. Jego dobra gra pomogła drużynie Wisły Kraków sięgnąć po Puchar Polski, w finale którego pokonali Pogoń Szczecin.

Skrzydłowy zaliczyć świetną pierwszą rundę na boiskach Fortuna 1 Ligi. W ostatnich miesiącach jego forma była daleka od idealnej – Hiszpan dopasował się do poziomu gry reszty zawodników „Białej Gwiazdy” i nie zachwycał swoją postawą. Mimo to, mistrzowie Polski widzą w nim wartościowe wzmocnienie drużyny, która już przygotowuje się do rozpoczęcia nowej kampanii.

Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce nowego sezonu Ekstraklasy zmierzy się z Puszczą Niepołomice 19 lipca. Kilka dni później podopieczni Adriana Siemieńca rozegrają pierwszy mecz II rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. „Duma Podlasia” zmierzy się w nim ze zwycięzcą litewsko-fińskiej pary FK Panevezys – HJK Helsinki. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Białymstoku, natomiast rewanż na wyjeździe.

Misja Europa – czas start ▶️ Poznaliśmy rywali w II rundzie eliminacji @ChampionsLeague. Zmierzymy się ze zwycięzcą pary nr 12 – @hjkhelsinki 🇫🇮/@FkPanevezys 🇱🇹.#JagaToMy 💛❤️ pic.twitter.com/nFJ3oqOCM9 — Mistrz Polski 💛❤️ (@Jagiellonia1920) June 19, 2024

