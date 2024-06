Raphael Varane znalazł nowy klub. Szokujący kierunek

Raphael Varane nie przedłużył wygasającej umowy z Manchesterem United i tym samym pożegnał się z „Czerwonymi Diabłami”. Jak informuje Fabrizio Romano, francuski obrońca może obrać szokujący kierunek i zostać piłkarzem beniaminka Serie A – Como. Piłkarz jest już we Włoszech i dogaduje warunki kontraktu.

Raphael Varane to obrońca, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. W latach 2011-2021 stanowił o sile Realu Madryt, gdzie wygrał cztery razy Ligę Mistrzów i trzy razy ligę hiszpańską. Wyrobił się tam na jednego z najlepszych środkowych obrońców świata, ale z czasem „Królewskim” stał się niepotrzebny. Florentino Perez słynie z tego, że w tym biznesie nie ma sentymentów. W 2021 roku za 40 milionów euro sprzedał Varane’a do Manchesteru United. Francuz może mieć mieszane odczucia podczas swojego pobytu w Anglii. Opuszczał bardzo dużo spotkań z powodu kontuzji.

Kiedy jednak był zdrowy, to prezentował =wysoki poziom. Zwłaszcza sezon 2022/23 może zaliczyć do udanych. Rozegrał co prawda 24 mecze w lidze, ale gdy grał, to tworzył solidną parę stoperów z Lisandro Martinezem i popełniał mało błędów. Miał na koncie fatalne mecze jak np. z Liverpoolem (0:7), lecz generalnie Manchester z nim w składzie wygrywał. Oto bilans ligowy spotkań, w których Varane rozegrał po 90 minut:

Należy docenić tamten sezon w jego wykonaniu. Widzimy po wynikach, że jeżeli tylko grał po 90 minut w Premier League, to Manchester United miał z tego wielkie korzyści i potrafił ogrywać nawet najlepszych. Osiem czystych kont to bardzo dobry wynik. Skutkiem tego był awans do Ligi Mistrzów.

Ostatni sezon nie tylko dla Varane’a, ale również dla „Czerwonych Diabłów” nie był udany. Ekipa Erika ten Haga zawodziła zwłaszcza w defensywie. Wpływ na taki stan rzeczy miały absencje innych defensorów, nie tylko Francuza. Defensywa była momentami eksperymentalna. Najsolidniej wyglądała para stoperów Varane-Maguire, ale rzadko mogliśmy ją oglądać.

Pod koniec minionych rozgrywek i tak Francuz był kontuzjowany. Stało się jasne, że nie przedłuży swojej wygasającej umowy z United i tym samym stanie się wolnym zawodnikiem. W ostatnim czasie łączono go z przenosinami do klubów z Arabii Saudyjskiej czy Interu Miami z MLS. Jak informuje Fabrizio Romano, 29-latek najbardziej skłania się ku przeprowadzce do świeżo upieczonego beniaminka Serie A – Como. Raphael Varane miał udać się już do Włoch i niedługo rozpocznie negocjacje w sprawie swojego kontraktu.

🚨🇫🇷 EXCL: Raphael Varane, landed in Como and already in the city to held face to face talks over move to the Italian club.

Varane will speak to Como board and Cesc Fabregas.

Serie A side Como, dreaming of Varane as revealed earlier this week — he’s available as free agent. pic.twitter.com/aCx1AbpQc8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2024