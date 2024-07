Belgia ze sporym problemem przed meczem z Francją

Już dziś o 21:00 odbędzie się spotkanie 1/8 finału EURO 2024 pomiędzy Francją a Belgią. Zyskało ono miano hitu całego turnieju i nie ma co się dziwić – zmierzą się w nim zespoły ze ścisłej europejskiej czołówki. Problemy kadrowe mają jednak „Czerwone Diabły”, gdyż w ich szeregach na pewno nie zobaczymy dziś Thomasa Meuniera.

Na wielkich turniejach rozgrywanych w ostatnich latach Meunier był jedną z najważniejszych postaci zespołu belgijskiego. Pozytywnie kojarzyć się mogą zdecydowanie jego występy na mistrzostwach świata w 2018, gdzie grał świetnie w obronie, a ponadto strzelił gola w meczu o trzecie miejsce przeciwko Anglikom. Nawet ostatnio w Katarze, gdzie Belgia skompromitowała się w fazie grupowej, grał on w podstawowej jedenastce. W marcowych i czerwcowych sparingach Domenico Tedesco rotował nim oraz Timothym Castagne’m.

Na zgrupowaniu przed turniejem Meunier nabawił się kontuzji uda, która póki co wykluczyła go z gry w trzech spotkaniach fazy grupowej. Mimo urazu zgłaszanego jeszcze przed turniejem, selekcjoner Dominico Tedesco zdecydował się powołać piłkarza na EURO – najprawdopodobniej z myślą, że lekarzom uda się wyleczyć go do fazy pucharowej. Jak się okazuje, ostatecznie prawy obrońca być może na niemieckich boiskach nie zagra… ani minuty, gdyż wizja dzisiejszego zwycięstwa Francuzów i odpadnięcia z turnieju Belgów wydaje się być całkiem prawdopodobna.

Thomas Meunier did not travel with the team to Düsseldorf and stayed at the basecamp in Ludwigsburg. #EURO2024 pic.twitter.com/tXrehryuaU

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 30, 2024