Co dalej z karierą Sergiego Roberto?

Sergi Roberto to wychowanek FC Barcelony. Do niedawna wydawało się, że opuści klub po zakończeniu tego sezonu. Okazuje się, że… nie do końca. Niepewna jest jego przyszłość. Mimo że jest wolnym agentem od 1 lipca, to odrzucił już ofertę Sevilli i czeka na to, czy Barcelona da radę go zarejestrować. W końcu spędził tu 18 lat, więc idzie na ustępstwa.

Sergi Roberto niepotrzebny w Barcelonie?

Sergi Roberto to wychowanek FC Barcelony. W pierwszym zespole zadebiutował już w 2010 roku. Od tamtej pory rozegrał ponad 370 meczów dla drużyny, strzelił 19 goli (najsłynniejszy przeciwko PSG) i dołożył do tego 43 asysty. Zdobył też aż 22 trofea. Momentami pełnił funkcję kapitana zespołu w poprzednim sezonie. Wychowanek „Barcy” nigdy nie był stawiany na czele z takimi legendami klubu, jak Xavi, Iniesta, Sergio Busquets czy też Gerard Pique, tak jednak zawsze był ważnym członkiem zespołu. Teraz nie wiadomo, czy i gdzie Sergi Roberto będzie grał.

Do niedawna wydawało się, że Barcelona bez żalu pożegna się z 32-latkiem. Już w lutym hiszpańskie media spekulowały, że Joan Laporta nie chce przedstawiać piłkarzowi nowej umowy. Wszystko przez słabą formę, jaką prezentował w tamtym czasie. Zanim stało się jasne, że Xavi Hernandez opuści Barcelonę, to bardzo zabiegał on o nowy kontrakt dla Roberto. Z informacji podanej przez „Relevo” wynikało wówczas, że w aktualnej sytuacji władze klubu nie mają zamiaru wiązać się z zawodnikiem na kolejne lata.

Sevilla wkroczyła do gry

Teraz wydaje się, że sytuacja piłkarza może się zmienić. Formalnie przestał być piłkarzem Barcelony z dniem 1 lipca. Wtedy właśnie wygasł mu kontrakt. Ma więc prawo dołączyć do zespołu, jaki tylko zaoferuje mu usługę. „Blaugrana” nie może zagwarantować rejestracji Roberto, co sprawiło, że rozważa kilka alternatyw. Jak na razie jedynie Sevilla miała złożyć realną propozycję, którą na razie piłkarz odrzucił.

Barcelona oficjalnie nie pożegnała jeszcze 32-latka, mimo że nie jest już związany z nimi umową. Wedle spekulacji poprosiła Roberto o przeczekanie. Według Alexa Pintanela z „Relevo” Roberto wciąż ma na stole niską ofertę przedłużenia kontraktu z Barcą na jeszcze jeden sezon, choć jest to uzależnione od sytuacji finansowej klubu. Barcelona próbuje ratować kasę klubową. W najbliższym czasie ma się odbyć sprzedaż 40% udziałów w Barça Vision oraz ma zostać podpisana nowa umowa z Nike. Firma ta produkuje stroje i ubrania dla drużyny.

Pojawiają się też spekulacje, że klub nie miałby nic przeciwko odejściu zawodnika, co zostało zakomunikowane jego otoczeniu kilka dni temu. Barça miałaby spróbować zastąpić Sergi Roberto młodszym Markiem Casadó. Barcelona ostatnio rozpoczęła czystki kadrowe. Z klubu odszedł wobec wygasającej umowy Marcos Alonso. Z kolei wypożyczenia zakończyły się w przypadku Joao Cancelo i Joao Felixa. Obaj wrócili do swoich macierzystych klubów.

