Legia Warszawa poczyni ogromną inwestycje w rozwój centrum treningowego

Legia Warszawa zainwestuje około milion dolarów i zakupi system ,,skills.lab” do swojego centrum treningowego. System ten będzie w dużej mierze będzie odpowiadał za system szkolenia piłkarzy.

Inwestycja Legii Warszawa

Legia Warszawa poczyni znaczną inwestycję w centrum treningowym w Książenicach. Pod koniec czerwca ruszyła budowa areny ,,skills.lab”. Będzie on miała za zadanie jeszcze bardziej wspomóc rozwój zwłaszcza młodych zawodników ,,Wojskowych”. Z nowoczesnego rozwiązania szkoleniowego na terenie naszego kraju jak do tej pory mógł poszczycić się jedynie Lech Poznań. To właśnie na terenie jednostki treningowej ,,Kolejorza” w poprzednim roku został oddany do użytku ten system.

Na całym świecie jedynie garstka klubów może poszczycić się ,,skills.lab”. Jej prekursorem zostali Austriacy. Sturm Graz, w którym znajduje się arena może poszczycić się jedną z lepszych szkółek juniorów w całym kraju. W Bundeslidze znalazła swoje miejsce dla użytku Bayernu Monachium.

Arena ,,skills.lab” w Legia Training Center ma się znajdować na 320 metrach kwadratowych boiska ze sztuczną trawą. Na ścianach wokół zawieszone zostaną płachty interaktywne z wieloma czujnikami. Dochodzą do tego cztery maszyny do piłek i projektory laserowe, które symulują interaktywne środowisko stadionu (piłka może być wyrzucona z prędkością do 130 km/h). Każdy strzał oraz podanie przez zawodnika będzie rejestrowane z dokładnymi parametrami zagrań. Projekt ma umożliwiać ocenę i szkolenie umiejętności technicznych oraz poznawczych piłkarzy.

Tomasz Zahorski, prezes zarządu Legia Training Center przybliżył kibicom w jaki sposób ,,Legioniści” będą korzystali z sytemu. Jasno zadeklarował, ze inwestycja jest kamieniem milowym w kwestii rozwoju klubu. Koszy budowy areny ,,skills.lab” będzie oscylował na około milion dolarów.

Arena powinna pozwolić naszym zawodnikom, trenerom i dyrektorom na podejmowanie lepszych decyzji w oparciu o precyzyjne dane. Przyniesie to także długoterminowe korzyści ekonomiczne. To wzmacnia procesy szkoleniowe, ale umożliwia także maksymalizację potencjału każdego zawodnika, który będzie mógł skupić się na docelowym rozwoju. Ta inwestycja to dla nas kamień milowy”

Fot. PressFocus

