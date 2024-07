Puszcza Niepołomice sprowadza gwiazdę ligi bośniackiej

Puszcza Niepołomice ogłosiła kolejny transfer. Nowym zawodnikiem zespołu z województwa małopolskiego zostanie chorwacki ofensywny pomocnik Jakov Blagaić. Zawodnik podpisał umowę do 2026 roku z opcją przedłużenia.

Kogo ściąga Puszcza Niepołomice?

Jakov Blagaić to 24-letni ofensywny pomocnik, który jest wychowankiem Hajduka Split. W chorwackim klubie nie odniósł jednak sukcesu i był dwukrotnie wypożyczany do Słowenii, gdzie reprezentował barwy Olimpii Ljubljana oraz do Bośni i Hercegowiny, gdzie przywdziewał trykot NK Široki Brijeg. W styczniu 2023 roku po wygaśnięciu kontraktu z Hajdukiem przeniósł się na stałe do Bośni, tym razem do zespołu Borac Banja Luka.

Już w pierwszym sezonie pomógł zespołowi sięgnąć po wicemistrzostwo kraju, lecz eksplozja jego formy przyszła w sezonie 2023/2024. W 37 występach nowy zawodnik Puszczy Niepołomice strzelił sześć bramek i zanotował aż 14 asyst. Jego fenomenalna postawa pomogła drużynie Borac Banja Luka odzyskać mistrzostwo Bośni i Hercegowiny po dwóch latach przerwy.

W przeszłości Jakov Blagaić uważany był za talent w Chorwacji. Regularnie grywał w reprezentacjach młodzieżowych „Vatrenich”. Jeśli mowa o potencjale Puszczy Niepołomice transfer ten powinien być określany mianem hitu. Z racji na pozycję, na której najlepiej się czuje na myśl nasuwa się porównanie go z Semirem Stiliciem. Blagaić co prawda jest Chorwatem, ale też przenosi się do Ekstraklasy jako gwiazda ligi bośniackiej.

✍️ Jakov Blagaić nowym zawodnikiem Puszczy Niepołomice. ᴄᴢʏᴛᴀᴊ 👉 https://t.co/sfefbj0GyP Jakov, witamy w naszej rodzinie i życzymy powodzenia!🤝 pic.twitter.com/QsB6cPNQDv — MKS Puszcza Niepołomice (@MKSPuszcza) July 4, 2024

Ofensywny pomocnik to już ósmy transfer Puszczy Niepołomice w letnim oknie transferowym. Dotychczas do klubu trafili: Dawid Abramowicz (poprzednio Radomiak Radom), Patryk Kieliś (Hutnik Kraków), Michał Perchel (Karpaty Krosno), Mateusz Radecki (GKS Tychy), Michal Sipľak (Górnik Zabrze), Dawid Szymonowicz (Warta Poznań) oraz Roman Yakuba, który po wypożyczeniu został wykupiony z łotewskiej Valmiery.

Jakov Blagaić z pewnością chciałby podążyć drogą swoich poprzedników, którzy z ligi bośniackiej trafili do Ekstraklasy i wypromowali się do lepszej ligi. Najlepszym tego przykładem jest Vladan Kovacević, który po trzech latach spędzonych w Rakowie Częstochowa przeniósł się do Portugalii i będzie reprezentował barwy Sportingu.

fot. screen YouTube/Meridian Sport BH

