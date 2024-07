Zaskakująca propozycja pracy dla Kloppa

Piękne obrazki kończące przygodę Jurgena Kloppa na Merseyside odbywały się stosunkowo nie dawno. Jak sam zapowiadał, teraz czas na przerwę, lecz czy na pewno? Wieloletni bramkarz innego klubu z Liverpoolu, Tim Howard, zapowiedział osobistą wyprawę na rozmowę z niemieckim szkoleniowcem. W grze jest posada selekcjonera Stanów Zjednoczonych.

Gospodarze aktualnie trwającego Copa America 2024 mieli raczej jasną wizję, by znaleźć się w ćwierćfinale rozgrywek. W dodatku sam pierwszy mecz, wygrany z Boliwią 2:0, dawał kibicom jasny sygnał. Szokująca przegrana z Panamą 1:2, a późniejsza ze świetną urugwajską ekipą nie pozostawiły złudzeń. Rozczarowująca postawa w dwóch ostatnich meczach fazy grupowej bardzo mocno podziałała na kibiców, a fala krytyki nie widziała końca.

US Soccer Is An Embarrassment. It's Time To Finally Fire Gregg Berhalter And Make This A Team Worth A Damn https://t.co/ENj737oV6o pic.twitter.com/VgCRFPgWeF

USA gościło ten turniej po raz drugi (ostatnio w 2016 roku). Wynik z tamtych rozgrywek wpisywał się w tezę, że własny teren daje przewagę. Wówczas dopiero w półfinale zatrzymała ich Argentyna, natomiast o brąz nieznacznie przegrali z Kolumbią. Nie ma co się zatem dziwić, że brak wyjścia z fazy grupowej, jest ogromnym zawodem nie tylko kibiców, ale również federacji. Głosy z zewnątrz jednoznacznie oceniły i wybrały winowajcę takiego wyniku. Choć jak dobrze wiemy, Berhalter był już poza posadą w 2022 roku, lecz z braku alternatyw powrócił na swoje stanowisko rok później. Teraz wydaje się, że jego przygoda z kadrą może dobiec finalnie końca.

Jeśli zespół narodowy Stanów Zjednoczonych chce jasnej i wyraźnej zmiany w swoich poczynaniach, to w kraju muszą postawić na konkretne nazwisko. Tim Howard, tuż po odpadnięciu USA z Copa America, bardzo jasno przedstawił, co by zrobił, gdyby to od niego zależała przyszłość kadry. Opisał to w swoim felietonie na łamach „Daily Mail”:

– Gdybym teraz był szefem US Soccer, jechałbym na lotnisko. Dlaczego? Ponieważ uważam, że mógłbym przedstawić bardzo przekonujący argument Jurgenowi Kloppowi, aby przejął reprezentację USA. Po rozczarowaniu Copa América, gdzie Stany Zjednoczone przegrały z Urugwajem i odpadły w fazie grupowej, osobiście polecę do Hiszpanii. Mówię poważnie. Wiem, że Klopp jest na emeryturze dopiero od kilku tygodni i chce odpocząć, ale gdybyśmy usiedli wokół jego willi w Hiszpanii, to myślę, że mógłbym go przekonać do powrotu. Na 100 procent – napisał Tim Howard.

Jest to bardzo utopijna wizja kadry, ponieważ Klopp bardzo wyraźnie podkreślał, że chce odpocząć. Nie było też zbyt wielu przesłanek, czy podjął jakąkolwiek decyzję odnośnie swoich najbliższych lat. Oczywiście, sam lot do willi niemieckiego szkoleniowca może się odbyć, jednak Tim Howard podchodzi z nadmiernym optymizmem do swojego planu.

