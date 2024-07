Legenda belgijskiej piłki kończy karierę reprezentacyjną

Legenda belgijskiej kadry – Jan Vertonghen poinformował o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Były już stoper Anderlechtu rozegrał 157 meczów w barwach ”Czerwonych Diabłów”, co jest absolutnym rekordem w historii reprezentacji Belgii. Jego największym sukcesem z kadrą jest trzecie miejsce na mundialu w 2018 roku.

Legenda reprezentacji Belgii odchodzi z kadry

Tuż po odpadnięciu Belgii z EURO 2024 stoper ”Czerwonych Diabłów” Jan Vertonghen podjął decyzję o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Jego licznik zatrzymał się na 157 występach w narodowych barwach, co jest absolutnym rekordem w historii reprezentacji Belgii. Co więcej, w historii europejskiej piłki tylko sześciu zawodników zaliczyło więcej występów dla swoich reprezentacji.

O swojej decyzji 37-latek poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. ”Pierwszy mecz, ostatni mecz. Dziękuję za wszystkie chwile. Mogłem spełnić swoje marzenie.” – napisał Vertonghen na swoim Instagramie, dodając w poście zdjęcie ze swojego debiutu i ostatniego meczu dla reprezentacji Belgii.

From the training ground to the pitch, you've shown us what it means to be a true Red Devil. We'll miss you, Jan! 🦸‍♂️ #MerciJan pic.twitter.com/VdcRkmeDCj — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 5, 2024

W reprezentacji Belgii Vertonghen zadebiutował w czerwcu 2007 roku, zaliczając 90 minut w przegranym 1:2 meczu eliminacji EURO 2008 z Portugalią. Na pierwszy duży turniej z reprezentacją Belgii Vertonghen musiał poczekać aż do 2014 roku. Mistrzostwa świata w Brazylii były dla Belgii pierwszym dużym turniejem od 12 lat. Tam ”Czerwone Diabły” dotarły do ćwierćfinału, co było drugim najlepszym wynikiem w historii ich występów na mistrzostwach świata – po półfinale mundialu w 1986 roku. Vertonghen wszystkie pięć meczów rozpoczął w wyjściowym składzie i strzelił nawet gola na wagę zwycięstwa 1:0 z Koreą Południową (w tym meczu nosił także opaskę kapitańską).

EURO 2016 było dla Belgii pierwszymi mistrzostwami Europy od 16 lat, ale dopiero drugimi, na które się zakwalifikowali (w 2000 roku Belgia była współgospodarzem). Podopieczni Marca Wilmotsa również dotarli do ćwierćfinału, co było ich najlepszym wynikiem na EURO od finału z 1980 roku. Pierwsze cztery mecze Vertonghen rozegrał ”od deski do deski”, ale ćwierćfinałowy mecz z Walią (1:3) opuścił z powodu kontuzji stawu skokowego.

Jednak największy sukces ”złotego pokolenia” nastąpił w 2018 roku. Wtedy to Belgia już pod wodzą Roberto Martineza zdobyła jedyny w historii medal mistrzostw świata, gdy w meczu o trzecie miejsce pokonała Anglię 2:0. Vertonghen wystąpił w sześciu z siedmiu meczów i to w pełnym wymiarze czasowym, a w szalonym meczu 1/8 finału z Japonią zdobył bramkę kontaktową na 1:2, która podłączyła Belgię do tlenu.

Na kolejnym EURO Belgia również dotarła do ćwierćfinału, zatrzymując się na późniejszym zwycięzcy tego turnieju – Włochach. Vertonghen opuścił jedynie mecz ostatniej kolejki fazy grupowej z Finlandią (2:0), gdy Belgia była już pewna pierwszego miejsca. W pozostałych czterech meczach nosił opaskę kapitańską. Podczas mistrzostw świata 2022 kapitanem był Eden Hazard, ale Vertonghen wystąpił we wszystkich meczach i znów w pełnym wymiarze czasowym. Jednak po raz pierwszy od 2000 roku Belgia nie wyszła z grupy na dużym turnieju, musząc uznać wyższość Maroka i Chorwacji.

EURO 2024 Vertonghen zaczął na ławce, ale po porażce na inaugurację ze Słowacją 0:1 wskoczył do wyjściowego składu. ”Od deski do deski” rozegrał kolejne trzy mecze, ale ostatniego występu dla reprezentacji Belgii nie będzie mógł zaliczyć do udanych. Nie dość, że Belgia uległa Francji 0:1 i już w 1/8 finału pożegnała się z EURO, to w dodatku Vertonghenowi zapisano trafienie samobójcze.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋❗ 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥 𝐊𝐨𝐥𝐨 𝐌𝐮𝐚𝐧𝐢 daje prowadzenie Francji! Asysta: WIELKI 𝐍❜𝐆𝐨𝐥𝐨 𝐊𝐚𝐧𝐭𝐞! pic.twitter.com/3ArzMcWnmq — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 1, 2024

Łącznie, Vertonghen wystąpił w 25 meczach turniejów rangi mistrzowskiej – 14 na mistrzostwach świata i 11 na EURO. Na mundialach zdobył dwie bramki. Na wszystkich sześciu dużych turniejach obejrzał także pięć żółtych kartek. W klasyfikacji wszechczasów reprezentacji Belgii ma 25 meczów przewagi nad drugim Axelem Witselem. Wydaje się jednak, że wkrótce zostanie prześcignięty choćby przez o sześć lat młodszego Romelu Lukaku, który ma 38 występów mniej w narodowych barwach.

fot. PressFocus

