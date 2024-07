Mikel Merino powtórzył wyczyn… swojego ojca

Mikel Merino w 119. minucie ćwierćfinałowego meczu EURO 2024 z Niemcami strzelił gola na wagę awansu Hiszpanii do półfinału. Po bramce na 2:1 piłkarz Realu Sociedad wykonał dokładnie taką samą cieszynkę, jak jego ojciec Angel… na stadionie w Stuttgarcie, czyli tam, gdzie odbywał się mecz Hiszpanii z Niemcami.

Merino powtórzył wyczyn swojego ojca

Mikel Merino jest obecnie bohaterem całej Hiszpanii. Jego bramka głową ze 119. minuty meczu z Niemcami wprowadziła ”La Furia Roja” do półfinału EURO 2024. Po strzeleniu gola piłkarz Realu Sociedad podbiegł do chorągiewki i zakręcił się dookoła niej. Było to nawiązanie do cieszynki jego ojca Angela, który dokonał jej… na stadionie w Stuttgarcie, czyli tam, gdzie odbywał się mecz Hiszpanii z Niemcami.

Ojciec Mikela – Angel Merino celebracji dookoła chorągiewki dokonał w listopadzie 1991 roku, gdy jego Osasuna mierzyła się w II rundzie Pucharu UEFA z VfB Stuttgart. W Pampelunie padł remis 0:0, ale w rewanżu Osasuna już po 47 minutach prowadziła 3:0. Angel Merino w 17. minucie strzelił gola na 2:0.

Co ciekawe, największym bohaterem w zespole Osasuny był Jan Urban, który w 8. minucie otworzył wynik rewanżowego spotkania, a tuż po przerwie podwyższył na 3:0. Osasuna z Angelem Merino i Janem Urbanem w składzie dotarła do 1/8 finału Pucharu UEFA, co było jej największym sukcesem do czasu półfinału tych rozgrywek w sezonie 2006/07.

Sam stadion w Stuttgarcie nie jest jednak jedynym wspólnym mianownikiem między Angelem i Mikelem. Mecz Stuttgartu z Osasuną na antenie ”Segunda Cadena” (hiszpański odpowiednik TVP2) komentował 30-letni wówczas Juan Carlos Rivero. Ten sam, już 62-letni i znany dziś w Hiszpanii Rivero komentował mecz Hiszpanii z Niemcami na antenie ”La Primera” (hiszpański odpowednik TVP1).

Można też uznać, że w meczach Osasuny i Hiszpanii znalazł się polski akcent. Tak, jak wspomnieliśmy, Angel Merino występował w jednym zespole z Janem Urbanem. Z kolei w meczu Hiszpanii z Niemcami jednym z trzech sędziów VAR był Bartosz Frankowski. Jednak zarówno polski sędzia, jak i Rivero zaliczyli słaby występ. VAR nie interweniował choćby w kontrowersyjnej sytuacji z ręką Marca Cucurelli we własnym polu karnym. W przypadku Rivero mowa zaś o wpadkach podczas komentarza, jak choćby… pomylenie hymnów Hiszpanii i Niemiec.

Après son but avec l'Espagne contre l'Allemagne à l'Euro 2024, Mikel Merino refait la même célébration que son père Angel Miguel Merino buteur en 1991 avec Osasuna en Coupe d'Europe dans ce même stade de Stuttgart… et avec le même commentateurpic.twitter.com/RYaEW77IfV — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) July 6, 2024

fot. PressFocus

