Hiszpania już bez Pedriego na EURO

Hiszpania już we wtorek zagra z Francją w półfinale EURO 2024. Stało się tak dzięki wygranej nad Niemcami 2:1 w ćwierćfinale. Na tym jednak kończą się dobre wieści. Wiemy już, że Pedri więcej na tym turnieju nie zagra. To pokłosie kontuzji, jakiej doznał na początku meczu przeciwko Niemcom w ćwierćfinale w Stuttgarcie.

Hiszpania awansowała do półfinału

Hiszpania niemal od zawsze jest uważana za głównego faworyta do wygrania czy to EURO, czy też mistrzostw świata. W tym roku jednak nikt by się raczej nie obraził, jeśli podopieczni Luisa de la Fuente nie dotarliby do najważniejszych faz turnieju. Kadra jest jeszcze w budowie. Nagle coś zaskoczyło. Ten turniej jest niemałym zaskoczeniem, bo wielkim pozytywem jest to jak Hiszpanie grają. To jak spisują się np. Lamine Yamal i Nico Williams budzi pewnego rodzaju zaskoczenie.

„La Furia Roja” od początku EURO 2024 spisuje się znakomicie. Wygrana nad Niemcami dopełniła tego stwierdzenia. Bramki Daniego Olmo i Mikela Merino (w samej w końcówce drugiej części dogrywki) dały awans do półfinału.

Hiszpania w półfinale we wtorek zmierzy się z Francją. Patrząc na to, jak obie reprezentacje się prezentowały to faworytami będą Yamal i spółka. Dla mistrzów Europy z 2008 i 2012 roku nadeszła jednak fatalna informacja.

Pedri kontuzjowany

Pedri wyszedł na Niemców w wyjściowym składzie. Młody gwiazdor Barcelony już w 8. minucie musiał opuścić boisko po tym, jak sfaulował go Toni Kroos. Co ciekawe kończący tego wieczoru karierę (jak się później okazało) Kroos nie dostał za ten faul nawet żółtej kartki.

Długo kibice „La Roja” czekali na informację co ze zdrowiem ich zawodnika. Niestety, potwierdził się dla nich najczarniejszy z możliwych scenariuszy. Kilkanaście godzin po meczu Pedri przeszedł kompleksowe badania, które wykazały skręcenie więzadła wewnętrznego pobocznego w lewym kolanie. To może oznaczać nawet sześć tygodni przerwy od gry.

Po testach przeprowadzonych na Pedrim Gonzálezie wykryto, że zawodnik z Wysp Kanaryjskich doznał skręcenia wewnętrznego bocznego drugiego stopnia w lewym kolanie. Piłkarz pozostanie z kolegami z drużyny do końca rozgrywek EURO 2024 – czytamy w komunikacie.

21-latek pozostanie zatem z resztą kadry, lecz będzie mógł ją wspierać jedynie z pozycji obserwatora. Pedri na trwających Mistrzostwach Starego Kontynentu wystąpił w czterech meczach. W starciu z Chorwacją zanotował asystę.

Poza Pedrim w meczu z Francją nie zagrają też Daniel Carvajal i Alvaro Morata. Obrońca Realu Madryt zobaczył wczoraj czerwoną kartkę. Z kolei napastnik Atletico będąc już na ławce rezerwowych, otrzymał żółty kartonik.

Kroos przeprasza Pedriego

Toni Kroos po porażce Niemiec z Hiszpanią oficjalnie zakończył piłkarską karierę. W cieniu występu piłkarza pozostały jego faule. Arbiter Anthony Taylor długo nie dawał 34-latkowi żółtej kartki. Momentami można było odnieść wrażenie, jakby angielski arbiter na siłę nie chciał wyrzucać z boiska zawodnika gospodarzy.

Najbardziej w pamięci zapadł faul Krossa na Pedrim, po którym Hiszpan nie zagra już więcej na EURO 2024. Niemiec w specjalnym liście nie tylko żegna się z karierą, ale też odnosi się do wczorajszej sytuacji:

Chcę jeszcze powiedzieć coś bardzo ważnego: przeprosić Pedriego i życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia. Oczywiście nie chciałem Cię zranić. Szybkiego powrotu do zdrowia i wszystkiego najlepszego. Jesteś świetnym zawodnikiem – pisze legendarny pomocnik.

