EURO 2024: Toni Kroos… przeprosił Pedriego

Podczas ostatniego meczu ćwierćfinału EURO 2024 pomiędzy reprezentacjami Niemiec i Hiszpanii doszło do całkiem niebezpiecznego starcia na linii Toni Kroos – Pedri. Zawodnik „Die Mannschaft” niebezpiecznie sfaulował rywala, który przez to zdarzenie nie zagra już na mistrzostwach Europy. Teraz Kroos na mediach społecznościowych przeprosił pomocnika FC Barcelony.

Kroos powinien wylecieć?

Do tej pory legenda Realu Madryt na swoim pożegnalnym turnieju prezentowała się znakomicie. Kapitalne podania z dokładnością co do centymetrów robiły furorę w mediach społecznościowych, a fani pomocnika urodzonego kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy – w Grieifswaldzie romantycznie prosili „Toni, zostań”.

Mecz z Hiszpanią był jednak zupełnie inny. Kroosa jakby zjadała presja, a wyraz temu dał już na początku spotkania, gdy w brutalny sposób zatrzymał Pedriego. Hiszpański pomocnik wykonał obrót prawie o 360 stopni w powietrzu, a mimo to angielski sędzia – Anthony Taylor nie zdecydował się na ukaranie Niemca żółtą kartką. Później właśnie za to zdarzenie publicznie przeprosi Kroos.

Kolejna sytuacja z byłym zawodnikiem Realu Madryt i Bayernu Monachium miała miejsce chwilę później, gdy Niemiec popełnił ewidentny „stempel” na zaledwie szesnastoletnim młokosie – Lamine Yamalu. Efekt? Brak żółtej kartki, a nawet… podyktowania rzutu wolnego dla La Furia Roja. Ostatecznie Kroos doczekał się żółtej kartki, jednak po meczu mógł być w zasadzie tylko szczęśliwy, że w swoim pożegnalnym meczu po prostu nie wyleciał z boiska. Kroos, niczym w znanej reklamie słodyczy, nie był sobą.

No one is talking about how Antony Taylor saved Toni Kroos from getting a red card in his final game. pic.twitter.com/4Inahp41ig — Adithya Reddy (fan) (@AdithyaReddy_20) July 6, 2024

Przeprosiny w stronę Pedriego

Po stosownych badaniach okazało się, że wskutek starcia z Kroosem pomocnik FC Barcelony doznał skręcenia więzadła pobocznego w lewym kolanie. Rozbieżny jest jednak czas rekonwalescencji – różne wersje mówią o czasie od tygodnia do pełnego miesiąca pauzy. Przez uraz 21-latek na pewno nie zagra już na EURO 2024, gdzie reprezentacja Hiszpanii w półfinale podejmie Francuzów.

Po meczu Toni Kroos opublikował wzruszający wpis na Instagramie, gdzie kolejno dziękuje wszystkim kibicom, a także obecnemu selekcjonerowi „Die Mannschaft” – Julianowi Nagelsmannowi, który namówił go do wznowienia kariery reprezentacyjnej, wcześniej zakończonej po EURO 2020. Ostatnie słowa kieruje jednak do Pedriego i pisze:

Wracaj szybko do zdrowia! Oczywiście nie chciałem cię skrzywdzić. Jeszcze raz, szybkiego powrotu do zdrowia. Jesteś świetnym piłkarzem.

fot. PressFocus

