Bayern z drugim transferem… ale to nie koniec

Bayern Monachium zdaje sobie sprawę, że ma ogromną presję, by zmazać plamę ostatniego sezonu. To sprawia, że władze niemieckiego klubu są bardzo aktywne na rynku transferowym, a efekty są coraz bardziej widoczne. Do klubu w czerwcu dołączył Hiroki Ito, a teraz oficjalnie podpisano umowę z Michaelem Olise. Jednak, jak słychać w mediach, to nie koniec transferów.

O tym, że ostatni sezon był słaby, świadczą osiągnięcia albo ich dosłowny brak. Trzecie miejsce w lidze, koszmarna przygoda w Pucharze Niemiec oraz przegrany półfinał w Lidze Mistrzów, wstydliwa porażka z Bayerem Leverkusen aż 0:3. Wszystkie te składowe przyczyniły się do tego, że kibice wyczekiwali bardzo szybkich roszad, ale przede wszystkim reakcji na tak nieudaną kampanię.

Klub z Monachium swoje zmiany rozpoczął od pozycji szkoleniowca, przez co w tym sezonie zespół poprowadzi Vincent Kompany. Długo też „Bawarczycy” byli obiektem drwin przy poszukiwaniu trenera, bowiem każdy im odmawiał – Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Olivier Glasner, Roger Schmidt. W końcu jednak sięgnęli po Kompany’ego. Nie chcieli zbyt długo czekać jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych graczy, dlatego już 12 czerwca na platformie Twitter/X wszyscy mogli przeczytać słynne „Here we go”.

🚨🔴 Hiroki Itō to Bayern, here we go! Agreement in place with the player on five year contract, next step medical tests.

Bayern trigger €30m release clause from Stuttgart for 25 year old Japanese defender.

Bayern also remain in talks for Jonathan Tah. pic.twitter.com/yFps2k2GEj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2024