Manchester United zwolni klubowych pracowników

Manchester United szykuje się do wielkich zmian nie tylko na boisku, ale również wewnątrz klubu. Brytyjskie media informują, że Jim Ratcliffe zwolni nawet około 250 pracowników. Taki zabieg ma pomóc zaoszczędzić „Czerwonym Diabłom” 10 milionów funtów rocznie.

Od początku roku rządy w Manchesterze United sprawuje Jim Ratcliffe. Wraz ze swoimi partnerami w ostatnich miesiącach szczegółowo analizowali sytuację finansową klubu. Wszystko po to, aby ograniczyć zbędne wydatki. United w ostatnim czasie zatrudnił nawet zewnętrzną firmę do ocenienia pozycji finansowej, przed planowaną restrukturyzacją. Po przeanalizowaniu wszystkich czynników Ratcliffe podjął decyzję o zwolnieniu około 250 pracowników w klubie i ma to się wydarzyć jeszcze przed rozpoczęciem się nowego sezonu. Zabieg taki ma przynieść „Czerwonym Diabłom” 10 milionów funtów oszczędności rocznie.

Brytyjskie media informowały, że na początku czerwca nowe władze, zaoferowały pracownikom wypłacenie rocznej premii wraz z decyzją o dobrowolnym odejściu. Jednakże wyniki sugerują, że bardzo mała część personelu przystała na tę propozycję. Manchester United jak do tej pory posiadał największą liczbę pracowników w całej Premier League. Personel liczył około 1100 osób. Na redukcję etatów zgodę wyraził też główny udziałowiec „Czerwonych Diabłów”, czyli rodzina Glazerów. Wyjątkiem od redukcji etatów będzie Fundacja Manchesteru United, która ma utrzymać obecny poziom zatrudnienia.

„The Guardian” informował, że planowano redukcję nawet 300 miejsc pracy, ale ostatecznie wyszło ich jednak mniej. Oszacowano oszczędności na około 40 tysięcy funtów na osobę i właśnie to daje kwotę 10 mln rocznie. Wielu pracowników podobno było zaskoczonych, że właśnie ich dotknęła redukcja. Pojawiły się płacz i łzy, ale Ratcliffe musi podchodzić do sprawy na chłodno. Spotkanie z personelem trwało raptem 15 minut, a przewodniczył mu Jean-Claude Blanc, pełniący obowiązki dyrektora generalnego, który ustąpi, gdy Omar Berrada obejmie stanowisko 13 lipca.

Manchester United niedawno oficjalnie poinformował, że przedłużył kontrakt z trenerem Erikiem ten Hagiem do czerwca 2026 roku. Jego asystentem będzie z kolei Ruud van Nistelrooy. W ostatnim sezonie „Czerwone Diabły” nie spisywały się najlepiej i zajęły dopiero ósme miejsce w tabeli ligowej. Pojawiło się kilka druzgocących porażek, w pewnym momencie były też najgorzej broniącą przed strzałami ekipą… ze wszystkich lig TOP 5. To oznacza gorszą defensywę niż Salernitana czy Troyes.

Dzięki zwycięstwu w Pucharze Anglii z Manchesterem City 2:1 pojawiły się jednak na koniec uśmiechy. Manchester United zagra przez to w Lidze Europy. Nowy zarząd zdecydował, że na słabe wyniki w minionych rozgrywkach mogły mieć wpływ liczne kontuzje jakie nękały zawodników (szczególnie obrońców) i postanowiły dać holenderskiemu managerowi kolejną szansę. United planuje wzmocnienia przed startem nowego sezonu. W ostatnim czasie media informują, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Matthijs de Ligt z Bayernu Monachium, Manuel Ugarte z Paris Saint-Germain oraz Joshua Zirkzee z Bologny.

