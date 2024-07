Anglia może zagrać w finale bez podstawowego zawodnika

Anglia rzutem na taśmę w doliczonym czasie gry zapewniła sobie awans do finału EURO 2024. Wszystko dzięki bramce, którą zdobył zmiennik Ollie Watkins. Przed finałem mistrzostw Europy trener Gareth Southgate może mieć jednak spory ból głowy. Podstawowy obrońca „Synów Albionu” nie jest pewny występu przeciwko Hiszpanom.

Anglia w finale EURO 2024

Anglia w środę stoczyła bój o finał EURO 2024 z Holandią. Podopieczni Garetha Southgate’a źle rozpoczęli ten mecz. Od siódmej minuty przegrywali 0:1 po bramce z dystansu Xaviego Simmonsa.

Do wyrównania szybko, bo po 11 minutach doprowadził Harry Kane, wykorzystując rzut karny po faulu Denzela Dumfriesa. Gdy wydawało się, że czekają nas dodatkowe minuty w dogrywce, to jednak „Synowie Albionu” postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Prawdziwy nokaut przyszedł w 90. minucie – gdy obie drużyny powoli nastawiały się na dogrywkę. Ollie Watkins uderzeniem w kierunku dalszego słupka dał Anglikom wymarzone prowadzenie.

Anglia zagra w drugim z rzędu finale mistrzostw Europy. Poprzednio nie udało się go wygrać. „Synowie Albionu” zanotowali porażkę w rzutach karnych przeciwko Włochom. Teraz zadanie wcale nie będzie łatwiejsze, gdyż naprzeciw stanie świetnie grająca na tym turnieju Hiszpania. Mało tego, zadanie może być jeszcze trudniejsze, bo krążą pogłoski o niedyspozycji Kierana Trippiera.

Anglia bez Trippiera w finale?

Kieran Trippier to od wielu lat ważny zawodnik w układance Garetha Southgate’a. To właśnie dzięki temu szkoleniowcowi 33-latek zadebiutował w reprezentacji w 2017 roku. Trippier to nominalny prawy defensor, jednak w tym turnieju częściej występował na lewej obronie z uwagi na niedyspozycję Luke’a Shawa, który jeszcze przed EURO 2024 miał problemy ze zdrowiem. Zresztą, na poprzednim EURO także zdarzało mu się grać na lewej stronie defensywy, choćby w meczu otwarcia z Chorwacją. Teraz jednak sam Kieran Trippier ma mieć problemy, które mogą zaważyć na tym, czy zagra w finale z Hiszpanami.

Gracz Newcastle wyszedł na wczorajszy mecz w pierwszym składzie. Tuż przed rozpoczęciem drugiej części został zmieniony przez wspomnianego wcześniej Shawa. I nie chodziło o zmianę taktyczną… Wszystko jest pokłosiem kontuzji łydki, z którą zawodnik ma problem od kilku tygodni. W wywiadzie pomeczowym na temat Trippiera Gareth Southgate przyznał, że nie jest pewien jego kondycji fizycznej i tego, czy będzie w stanie zmierzyć się z Hiszpanią.

Nie chcieliśmy podejmować żadnego ryzyka. Mieliśmy w głowie, że w pewnym momencie wprowadzimy Luke’a do gry. Lepiej było wprowadzić go do gry niż zacząć grę i nie móc jej skończyć. Musimy zobaczyć, jak sobie radzi Tripps. Był dla nas absolutnym żołnierzem. Wypełnienie jego obowiązków, po złej stronie boiska, z kontuzjami, których doznał przed turniejem, jest czymś wyjątkowym.

Jeśli Shaw i Trippier nie będą mogli zagrać od początku z Hiszpanią, to na lewej stronie mogą zagrać jeszcze np. Joe Gomez. Selekcjoner reprezentacji Anglii będzie bardzo chciał, aby jego podstawowy lewy obrońca był w pełni sprawny, gdyż po drugiej stronie zagra – uwaga – Lamine Yamal, który fantastycznie prezentuje się podczas mistrzostw Europy.

fot. PressFocus

