[RELACJA LIVE] Koronawirus: Ogromne straty klubów Bundesligi – 14.03.2020

Koronawirus rozprzestrzenia się po całym świecie coraz bardziej, nie inaczej jest także w świecie piłki nożnej. Na dobrą sprawę czasami pojawia się kilka istotnych informacji w kwadrans, dlatego postanowiliśmy zrobić relację live, by zebrać wszystko w jednym miejscu. Zapis prowadzimy od kilku dni, więc można przejrzeć, jak pandemia wpływała na futbol już od 7 marca. Zapraszamy na relację z 14 marca.

Sobota, 14 marca

21:52 – Flamengo w związku z grą przy pustych trybunach postanowiło przeprowadzić relację live za pomocą swojego kanału YT z meczu ligi stanowej przeciwko Portuguesa. Efekt? Pół miliona widzów!

21:00 – Kluby z Bundesligi czekają spore straty.

Sport1: W przypadku anulowania pozostałych kolejek, kluby Bundesligi mogą stracić 700 milionów euro. ▪️330 mln euro za prawa TV

▪️240 mln euro za sponsoring

▪️130 mln euro z przychody z dnia meczowego Wielkie pieniądze. Dla wielu małych i średnich klubów być albo nie być. — Gabriel Stach (@GabrielStachFCB) March 14, 2020

20:53 – Leonardo Bonucci przekazał jednemu z turyńskich szpitali 120 tysięcy euro na walkę z koronawirusem.

20:20 – Głodni futbolu? Kanały sportowe Polsatu przypominają spotkania polskich klubów w europejskich pucharach. Między innymi:

Na Polsat Sport Premium Lech Poznań – Red Bull Salzburg z komentarzem @BorekMati @KoltonRoman chyba 2010 rok.

Fajny mecz. Fajnie się ogląda Kiełba z taką dynamiką. Aż 10 lat minęło… pic.twitter.com/f3IDjv6RPm — Robert (@DetkaRobert) March 14, 2020

19:26 – Informacja spoza świata sportu. Niestety mamy w Polsce trzeci zgon związany z koronawirusem.

Jednocześnie z przykrością informujemy, że zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. To 66-letni mężczyzna, który w stanie poważnym przebywał w szpitalu w Lublinie (woj. lubelskie) i miał choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 14, 2020

19:15 – EURO w grudniu tego roku? To bardzo prawdopodobne. Więcej o tym piszemy tutaj [KLIK]

18:48 – UEFA rozważy przesunięcie Euro 2020 do grudnia w celu umożliwienia europejskim ligom na nadrobienia zaległości tego lata po chaosie sportowym wywołanym przez koronawirusa.

18:30 – Bartosz Bereszyński poinformował na Instagramie o pozytywnym wyniku testu na COVID-19.

18:11 – Wolves zamknęło swój stadion Molineux, w tym klubowy sklep i kasę biletową aż do soboty 4 kwietnia.

17:57 – Gracz Sampdorii Fabio Depaoli zarażony koronawirusem. Piłkarz powiadomił o tym za pomocą Instagrama, dodając jednocześnie że jednak czuję się już dobrze.

17:40 – Reagują także polskie kluby. W roli głównej Piast Gliwice.

17:36 – Niesamowity zwrot akcji na Twitterze. Southampton zaprosiło do gry w kółko i krzyżyk Norwich, ale admin “Kanarków” nieco zaspał, co postanowił wykorzystać Manchester City.

Kolejna strata punktów przez “Obywateli”.

17:34 – Angelo Ogbonna przejechał się po władzach Premier League.

– To wyglądało prawie tak, jakby chcieli zignorować tak poważny problem lub czekać, aż ktoś umrze przed podjęciem działań.

Więcej [TUTAJ]

16:35 – Premier Japonii Shinzo Abe stwierdził, że Japonia wciąż przygotowuje się do organizacji Igrzysk Olimpijskich, pomimo rosnącego zaniepokojenia z powodu wybuchu koronawirusa. Premier Japonii i jego rząd wierzą, że IO zostaną rozpoczęte, nawet gdy inne globalne wydarzenia sportowe zostaną wstrzymane. Rosną spekulacje na temat opóźnienia imprezy, odkąd Donald Trump powiedział, że organizatorzy powinni rozważyć przesunięcie o rok.

Japonia ściśle współpracuje z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, który będzie miał ostateczny głos w sprawie tego, czy Igrzyska rozpoczną się w planowanym terminie.

16:25 – Koronawirus szaleje, większość rozgrywek zostało wstrzymanych, ale…

Ronaldinho strzelił 6 goli, dorzucił do tego 5 asyst, a jego drużyna wygrała w finale więziennego turnieju 11:2. I banan na gębie grany. Niemożliwy jest ten koleś. pic.twitter.com/YuH2GRGkrY — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) March 14, 2020

Show must go on.

16:12 – Wracając do meczu Zenita z Uralem, na stadionie pojawiły się przyśpiewki “wszyscy umrzemy”.

Грандиозный заряд. Мы все умрем! pic.twitter.com/t4Ek5rhbQ6 — Fedor Pogorelov (@fpogo23) March 14, 2020

15:33 – Pomoc bezdomnym zaoferował także Tottenham.

Following the cancellation of tomorrow's game, we have have delivered over 1,200 items of produce to the @felixprojectuk, a London-based charity which aims to tackle food waste and hunger in the capital.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 14, 2020

15:30 – Greg Clarke, prezes Football Association (angielskiego związku piłki nożnej), jest sceptycznie nastawiony do przyszłości Premier Leage w sezonie 2019/20. Jego zdaniem rozgrywki nie zostaną dokończone.

15:13 – Marcello Lippi, były szkoleniowiec reprezentacji Włoch oraz Juventusu o EURO 2020:

– Nie rozumiem, jak można myśleć o EURO 2020 w czerwcu lub Igrzyskach Olimpijskich w Japonii między lipcem a sierpniem. Na szczęście UEFA w końcu zdecydowała się zawiesić puchary i myślę, że będzie tak samo w przypadku turnieju. Powinniśmy zagrać w przyszłym roku, ale nie teraz i nie za wszelką cenę.

15:00 – Leganes przeprowadziło za pomocą Twittera transmisję live z odwołanego meczu przeciwko Realowi Valladoid. Ostateczny wynik 2:1 dla Legenes. Ciekawe.

14:50 – Rosyjska liga nadal rozgrywa swoje spotkania w czasie epidemii koronawirusa. Trwa aktualnie mecz Zenitu z Uralem, a w zespole gości fatalny mecz rozgrywa Maciej Wilusz. Polak złamał linię spalonego przy pierwszej bramce, a także maczał palce przy kolejnych trafieniach Zenitu.

14:03 – Dlaczego Bundesliga nie została zawieszona po pierwszych przypadkach koronawirusa? Odpowiedzi udzielamy tutaj [KLIK]

13:56 – Według Karren Brady, wiceprezes West Hamu, wyniki zmagań w ligach powinny zostać anulowane. Oczywiście w momencie, gdy nie uda się dokończyć sezonu – Nie można wykluczyć scenariusza, w którym wszystkie wyniki z Championship oraz Premier League będą anulowane, a sam sezon ogłoszony zostanie jako nieważny. Liga ma nadzieję, że za trzy tygodnie sytuacja na świecie nieco się uspokoi. To może być tylko marzenie.

Więcej [KLIK]

13:55 – W Hiszpanii odnotowano 2000 przypadków więcej koronawirusa niż wczoraj. Mimo to ludzie wciąż spotykają się na ulicach, piją piwo i żyją jakby nigdy nic.

Hoy tenemos casi 2000 casos de Coronavirus más que ayer. Pero sigo viendo la calle con gente paseando, tirando bombetas, tomando cervecitas y sin tomar conciencia de que hay que estar en casa. Tanto nos cuesta entender que hay que estar en casa? Sólo eso, estar en casa. — Héctor Gómez 💯 (@Generaldepie_) March 14, 2020

13:53 – Jeden z dyrektorów Flamengo zarażony koronawirusem.

13:30 – Kluby z Serie A odrzuciły możliwość rozegrania końcówki sezonu w systemie play-off. Więcej [KLIK]

13:05 – Co natomiast z Igrzyskami Olimpijskimi i turniejem siatkarzy?

W piątek dostaliśmy informację od FIVB o przełożeniu Ligi Narodów na termin po igrzyskach olimpijskich w Tokio, tyle że nikt tak naprawdę nie wierzy w to, że te igrzyska odbędą się zgodnie z planem – wyznał prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej – stwierdził prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek Kasprzyk.

12:50: Z informacji pozasportowych.

Korea Południowa wyhamowała epidemię. Kolejny dzień ze spadkiem, ostatnia doba to już tylko 107 nowych przypadków zakażeń. Korea przeprowadza testy na masową skalę, pozwala to izolować nosicieli wirusa, którzy są niemal bezobjawowi. — Łukasz Bok (@LukaszBok) March 14, 2020

Wygląda więc na to, że Korea Południowa powoli radzi sobie z wirusem.

12:42 – Liga rosyjska też może zostać zawieszona. Kluby są gotowe na ten krok. Decyzja zostanie podjęta we wtorek.

12:30 – Prezydent Lyonu Jean-Michel Aulas przyznał, że Ligue 1 powinno odwołać sezon 2019-20 po tym, jak liga została zawieszona w piątek do odwołania z powodu pandemii koronawirusa.

– Najlepszym rozwiązaniem byłoby stwierdzenie, że sezon się po prostu nie odbył, co pozwoliłoby uniknąć kłopotliwych sytuacji związanych ze spadkiem zespołów.

12:15 – Finał Ligi Mistrzów Ampfutbol w Bielsku Białej został odwołany!

NIESTETY 😞

Ligi Mistrzów w tym roku w Polsce nie będzie 😞🏆⛔@Kuloodporni_BB zasłużyli na Ligę Mistrzów zarówno na boisku, wygrywając ligę, jak i poza nim, kiedy to świetną pracą organizacyjną pokonali Turcję w walce o organizację tego prestiżowego eventu🔝🇵🇱 Niestety 😟⛔👎 pic.twitter.com/SWgcMF6Pva — Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) March 14, 2020

12:13 – Manchester City wzorem Aston VIlli przekazał wszystkie posiłki, które miały być sprzedane w dni meczowym lokalnym organizacjom charytatywnym na rzecz bezdomnych. Ponad tydzień temu podobny krok wykonał Juventus. Informowaliśmy o tym [KLIK]

11:57 – Wirus dotyka oczywiście także największe sportowe gwiazdy na świecie. Były mistrz UFC Conor McGregor poinformował za pośrednictwem Instagrama o śmierci na skutek zarażenia się koronawirusem swojej cioci Anne Moore.

11:53 -River Plate odmówiło gry w Pucharze Argentyny z powodu obaw o koronawirusa. W sobotę wieczorem czasu ich rywalem miało być Atletico Tucuman.

11:49 – Nowe przypadki koronawirusa w Hiszpanii. Tym razem padło na Deportivo Alaves. Klub nie podał konkretnych nazwisk w oficjalnym komunikacie.

📋 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 — Deportivo Alavés (@Alaves) March 14, 2020

11:47 – Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy, w programie Stan Futbolu:

– Wszystko zależy od kalendarza UEFA. Ekstraklasa musi się w niego wpasować. Jeśli EURO 2020 zostanie przesunięte, to dokończenie rozgrywek jest możliwe.

11:43 – świetna “jedynka” włoskiego dziennika. Mocny przekaz i to się liczy!

11:37 – jakie konkretnie straty poniesie UEFA z powodu braku EURO 2020? Odpowiadamy na to pytanie TUTAJ.

11:30 – Szef Serbskiej Federacji Piłkarskiej z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa.

11:16 – Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN o EURO 2020:

– EURO 2020 jest w tej chwili zagrożone. We wtorek mamy specjalną telekonferencję z UEFA, będziemy decydować o wszystkich rozgrywkach europejskich. Nie tylko reprezentacji narodowych, ale także klubowych, czyli o Champions League i Europa League. Jest duże ryzyko, że marcowe mecze towarzyskie nie zostaną rozegrane i nie będzie meczów barażowych w eliminacjach do mistrzostw Europy. Czerwcowo-lipcowe EURO stoi więc pod znakiem zapytania.

11:01 – Brakuje wam futbolu? Można zerknąć chociażby na rosyjski futbol.

Feed off the live football scraps while you can. pic.twitter.com/Iq1lGiiheK — Daniel Storey (@danielstorey85) March 14, 2020

11:00 – Biorąc pod uwagę jak w przypadku koronawirusa działa Polska, a jak Hiszpania, chyba wszyscy w ostatnich dniach cieszymy się, że mieszkamy właśnie nad Wisłą.

Premier Hiszpanii ogłosi dziś nadzwyczajne środki, które mają pomóc powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa (SARS-CoV-2). — Łukasz Bok (@LukaszBok) March 14, 2020

10:45 – W czwartek odbędzie się spotkanie akcjonariuszy Premier League i najprawdopodobniej wówczas zapadnie decyzja, co dalej z ligą. Dwa dni wcześniej spotkanie dotyczące przyszłości EURO 2020.

10:27 – Z klubów ekstraklasy płynie pozytywny przekaz. Tym razem Arkadiusz Malarz.

10:10 – Patrick Cutrone oraz German Pezzella z koronawirusem.

10:00 – Rummenigge o zakończeniu Bundesligi:

– Większość pieniędzy dla klubów pochodzi z praw telewizyjnych. Jeśli liga zostanie zakończona, to istnieją obawy. że wiele małych i średnich klubów doświadczy wielkich problemów z płynnością finansową. Mamy nadzieję, że tak się nie stanie.

9:40 – Jaki plan na dalsze miesiące ma Premier League? Mistrzostwo dla Liverpoolu i kolejny sezon z 22 zespołami. Po więcej szczegółów zapraszamy [KLIK]

9:15 – Jakie rozgrywki zostały konkretnie przerwane? Przygotowaliśmy dla was specjalny przewodnik. [KLIK]

9:00 – FIFA radzi, aby wszystkie pozostałe mecze międzynarodowe, które mają zostać rozegrane w marcu i kwietniu, zostały przełożone na czas nieokreślony. Światowe federacja ogłosiła także, że tymczasowo złagodzi swoje normalne zasady, które zobowiązują kluby do wypuszczania zawodników na zgrupowania reprezentacji.

