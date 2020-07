Polska vs Reszta Świata: Szykuje się seria zwycięstw?!

Za nami kolejny ligowy weekend i mecze, w których brali udział uczestnicy z całego świata. Wśród nich, znowu, większość stanowili Polacy. Teoretycznie powinno być to normalne, ale kto śledzi nasz cykl, ten wie, że nie zawsze tak było. Znowu jednak udaje się wygrać miejscowym wyścig o miano większości. Jak długo potrwa ten stan? Przekonamy się już za kilka dni. Najpierw pora na podsumowanie 33. kolejki.

Raków – Arka

Arka w ostatnich tygodniach była bohaterem naszych zestawień. Taśmowe stawianie na Polaków dawało przepustkę do “wygrywania” kolejnych odcinków cyklu. Tym razem jednak muszą zadowolić się miejscem na podium, choć też wyniki wykręcony do spółki z częstochowianami może cieszyć. Nieco mniej może cieszyć gdynian wynik sportowy, gdyż lada moment będą musieli zainteresować się mapą I-ligowych rozgrywek w przyszłym sezonie.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 15

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/28

Zagłębie – Korona

Jak na mecz z udziałem Korony Kielce wynik dobry. Koroniarze kojarzyli się raczej z szeroką ławą armii zaciężnej, ale w końcówce sezonu coraz częściej szansę otrzymują Polacy, którzy do tej pory nie mieli okazji pojawiać się na boisku. W Zagłębiu mniej więcej stała ekipa zarówno w podstawowym składzie, jak i wśród wchodzących z ławki.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/28

Wisła Płock – ŁKS

Mecze obu ekip przyzwyczaiły do dużej liczby miejscowych graczy na boisku. Nie inaczej było w bezpośrednim starciu. Po dwóch obcokrajowców w podstawowych składach to dzisiaj rzadkość w naszej lidze. Nie idzie to ze wzrostem poziomu sportowego, ale nie o to chodzi w tym zestawieniu. Duży plus dla obu ekip za sobotnie spotkanie.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 18

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 16

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 21/28

Legia – Piast

Zaskakujące liczby w meczu na szczycie. Legii niewiele zabrakło, by zapewnić sobie mistrzostwo, a mogli to zrobić mając wielu Polaków w składzie. Wyniku z meczu z Cracovią nie udało się powtórzyć – ośmiu Polaków wówczas od początku – ale nadal takie mecze na szczycie kojarzyły się z przeglądem kadr zagranicznych. Tym razem Aco Vuković i Waldemar Fornalik wystawili większość Polaków na boisko.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/27

Górnik – Wisła Kraków

Mizerny wynik, ale można było się tego spodziewać. W końcu zabrzanie nie należą do ekip, które przesadnie martwią się o występy Polaków. Tym razem jednak dość ubogo pod tym względem w Wiśle Kraków, przynajmniej na początku meczu. W drugiej połowie znacznie lepiej, za sprawą kolejnych zmian i efekt końcowy może się podobać.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 14/28

Jagiellonia – Lechia

Zaskakująco dobre liczby meczu w Białymstoku. Obaj trenerzy niemal po połowie przyłożyli do tego rękę na początku meczu, a później szkoleniowiec Jagiellonii dorównał do Piotra Stokowca. Wśród strzelców wygrana naszych, za sprawą kolejnych trafień Łukasza Zwolińskiego, który dobrze uzupełnia w ataku Flavio Paixao.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 14/28

Śląsk – Lech

Można było się nieco obawiać tego meczu, bo obaj trenerzy nie słyną z masowego stawiania na Polaków. Ostatecznie było nieźle, a to za sprawą “aż” piątki ze Śląska. Lavicka drugi raz w ostatnich dniach dał szansę większej liczbie naszych i najgorzej na tym nie wyszedł. W Lechu stały zestaw, bez większych zmian.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/28

Cracovia – Pogoń

Ostatnio Michał Probierz “zaszalał” i dał szansę aż czterem Polakom od początku. To oczywiście z ironią, ale niestety znowu tylko dwójka naszych rozpoczęła mecz od pierwszej minuty. Dlatego nawet piątka Portowców nie pomogła w osiągnięciu przyzwoitego rezultatu w pierwszej rubryce. Nieco lepiej było patrząc na cały mecz, ale jakby powiedział komisarz Ryba “Niewiele lepiej”… Zwłaszcza, że Polacy wymieniali się między sobą, a jedyny obcokrajowiec wśród rezerwowych – Paweł Cibicki – wszedł za miejscowego, dlatego na koniec wynik wyglądał naprawdę dramatycznie.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 7

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 6

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 10/26

Znowu skuteczniejsi obcokrajowcy

Niestety wśród strzelców znowu lepsza reszta świata. Dziewięć goli Polaków to niby nie najgorszy wynik, ale warto zauważyć, że znowu w tej grupie swoje stałe miejsce mają młodzieżowcy. Maciej Rosołek, Jakub Moder i Kamil Piątkowski jak się okazało strzelali ważne gole. Gdyby nie ich trafienia Legia i Lech skończyłyby bez punktu, a Raków nie wygrałby swojego starcia z Arką. Poza tym znowu Łukasz Zwoliński, a do tego Jakub Łabojko, Kamil Kościelny i Piotr Tomasik również trafiali dla swoich ekip. Do tego grona dorzucamy Patryka Kuna, który akurat trafił do swojej bramki.

***

Podsumowanie dotychczasowych wiosennych kolejek:

