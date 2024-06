Udinese od niedawna ma nowego trenera – jest nim znany z polskiej ligi fachowiec Kosta Runjaić. Jak można było się spodziewać, Niemiec urodzony w Wiedniu zapamiętał sobie kilka nazwisk z Polski i zapewne nie zawaha się ich sprowadzić do Serie A. Znamy pierwsze tego typu nazwisko, które może wkrótce zamienić Ekstraklasę na włoską elitę. Mowa o bramkarzu Xavierze Dziekońskim.

Udinese ściągnie uznanego ligowca z Ekstraklasy?

O możliwości takiego ruchu informowano w „Il Messaggero Veneto”, na portalu „Tutto Udinese” oraz na koncie Damiana Wysockiego, lokalnego dziennikarza z województwa świętokrzyskiego, pracującego dla portalu „wkielcach.info”. Bramkarz z rocznika 2003 ma we włoskim klubie zostać numerem dwa – pierwszym golkiperem w ostatnim sezonie stał się Nigeryjczyk Maduka Okoye.

According to @NicoSchira, Udinese Calcio 🇮🇹 have shown interest in Raków Częstochowa’s goalkeeper Xavier Dziekoński Last season, the 20 y/o GK played on loan at Korona Kielce Korona Kielce will execute the buy option on him to sell him for more money to Udinese Calcio pic.twitter.com/0NDZeKV8Z3 — Polski Transfers (@polskitransfers) June 26, 2024

„Tutto Udinese” sugeruje, że do klubu przybyć ma Xavier Dziekoński. Wypożyczony niedawno z Rakowa Częstochowa do Korony Kielce zawodnik ma za sobą bardzo dobry sezon – mimo to nie może być w żadnym stopniu pewnym pierwszego placu w ekipie mistrzów Polski z 2023 roku. Mówi się o tym, że drużyna, która utrzymała się w ostatniej kolejce kosztem Warty Poznań ma wykupić bramkarza i zaraz go sprzedać. Dziekoński zostanie wykupiony z Rakowa i powróci do Korony, aby lada moment znaleźć się na północno-wschodnim krańcu Włoch.

Udinese chce też weterana

Dziekoński wystąpił w sezonie 2023/24 w 29 spotkaniach PKO BP Ekstraklasy. Przede wszystkim zaczął grać na najwyższym poziomie, gdyż w Rakowie nie mógł na to liczyć, a połowę sezonu 2022/23 spędził w II-ligowej Garbarni Kraków. W Koronie miał za to pewny pierwszy plac. Jest wychowankiem Jagiellonii. Z racji sprzedaży Vladana Kovacevicia do Sportingu CP mógł on liczyć na to, że zajmie jego miejsce – kosztem choćby Muhameda Sahinovicia czy Kacpra Trelowskiego. Na to się jednak nie zanosi.

Obok Dziekońskiego w kuluarach mówi się, że do zespołu z Bluenergy Stadium sprowadzeni zostaną Iker Bravo z Realu Madryt oraz Alexis Sanchez, któremu z końcem czerwca kończy się umowa z Interem Mediolan, obecnym mistrzem Włoch. Kwestią godzin jest za to sprzedaż Walace’a do Cruzeiro.

Udinese utrzymało się w Serie A w ostatniej kolejce sezonu, pokonując na wyjeździe w bezpośrednim meczu Frosinone 1:0. Dzięki bramce Empoli z Romą na 2:1 w doliczonym czasie gry równoległego meczu, to drużyna Eusebio Di Francesco po roku spadła z ligi. Sam szkoleniowiec zostaje na poziomie Serie A z uwagi na zmianę pracodawcy – ostatniego dnia fazy grupowej EURO 2024 ogłoszono jego angaż w Venezii.

Fot. PressFocus

