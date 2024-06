Mistrz Niemiec przedłużył kontrakt z Bayernem

Mistrz Niemiec z Bayerem Leverkusen – Josip Stanisić przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium. Nowa umowa Chorwata obowiązywać będzie do końca sezonu 2028/29. Po znakomitym sezonie w Leverkusen Stanisić może wreszcie zaistnieć w pierwszym zespole Bayernu.

Bayern zatrzymuje Stanisicia

Urodzony w Monachium Josip Stanisić w wieku 17 lat trafił do akademii Bayernu. Już po kilku miesiącach sięgnął z drużyną do lat 17 po mistrzostwo Niemiec. W sezonie 2017/18 trafił do rezerw, z którymi w 2019 roku wywalczył awans do na trzeci poziom rozgrywkowy, a w 2020 roku sensacyjnie wygrał rozgrywki 3. Ligi. W tamtej drużynie Stanisić grał choćby z Malikiem Tillman, czy jedną z największych dziś gwiazd niemieckiej piłki – Jamalem Musialą.

Mimo tytułu mistrzowskiego, rezerwy Bayernu nie mogły awansować do 2. Bundesligi. W kolejnym sezonie Stanisić zaliczył z drugim zespołem ”Die Roten” spadek do czwartej ligi. Chorwat zaliczył jednocześnie debiut w seniorskiej drużynie Bayernu, a latem 2021 roku podpisał z klubem dwuletni kontrakt. W listopadzie 2022 roku przedłużył umowę o trzy lata.

Występy w Bayernie pozwoliły zadebiutować mu w reprezentacji Chorwacji, z którą w 2022 roku sięgnął po brązowy medal mistrzostw świata, a w 2023 roku dotarł do finału Ligi Narodów UEFA. W Bayernie Stanisić był jednak piłkarzem drugiego szeregu i w ciągu dwóch lat zaliczył zaledwie 41 występów, z czego tylko 16 w pierwszym składzie. Choć Bayern chciał znaleźć miejsce dla Chorwata w kadrze na sezon 2023/24, ten ostatecznie wybrał opcję rocznego wypożyczenia do Leverkusen.

Kicker: Choć Josip Stanisic jest pomijany w licznych doniesieniach prasowych, to klub ma jasny plan na Chorwata i planuje go w kadrze FCB na sezon 2023/2024. Szefowie rozmawiali z Josipem i przekazali mu, że jest częścią projektu na przyszłość. pic.twitter.com/LPneid7CDb — Gabriel Stach (@GabrielStachPL) June 20, 2023

Decyzja ta okazała się strzałem ”w dziesiątkę”, bo Stanisić był ważnym elementem historycznego, bo pierwszego dla Bayeru mistrzostwa Niemiec. Poza wygraniem Bundesligi, Stanisić sięgnął także z Bayerem po Puchar Niemiec oraz dotarł do finału Ligi Europy. W barwach ”Aptekarzy” rozegrał 38 meczów, czyli niemal tyle, co w ciągu dwóch poprzednich sezonach razem wziętych. 25 razy wybiegał na boisko w wyjściowym składzie i strzelił cztery gole oraz dołożył sześć asyst, co było dla niego najlepszym wynikiem w karierze. Xabi Alonso wystawiał go nie tylko na pozycji prawego obrońcy, czy wahadłowego, ale też na stoperze.

Bayer Leverkusen chciał zatrzymać na stałe Stanisicia, a sam zawodnik nie mówił ”nie”. Po powrocie do Monachium Chorwat zdecydował się jednak na przedłużenie kontraktu z macierzystym klubem. Kontrakt został przedłużony o trzy lata i obowiązywać będzie do końca sezonu 2028/29.

”Jestem zaszczycony podpisaniem nowego kontraktu z Bayernem. Odkąd tylko pamiętam jestem kibicem tego klubu. Jestem także wdzięczny Leverkusen, bo wiele się tam nauczyłem – na boisku i poza nim. Dostawałem tam wiele szans i zwiększyłem swoją pewność siebie, więc wracam tu jako lepszy piłkarz. Mój cel jest jasny – w Bayernie dam z siebie wszystko i wygram tak wiele trofeów, jak to tylko możliwe. Świetnie jest wrócić do domu” – mówił Stanisić w rozmowie z mediami klubowymi.

”Cieszymy się, że Josip przedłużył z nami kontrakt. Urodził się i wychował w Monachium oraz grał w Bayernie od dziecka. Z własnego doświadczenia wiem, co to dla niego znaczy. ”Stani” wie, co się liczy w Bayernie. Ugruntował swoją pozycję w Leverkusen i reprezentacji Chorwacji, więc nie możemy się doczekać współpracy z nim” – powiedział kierownik ds. sportowy w Bayernie Max Eberl.

”Josip to kolejny przykład świetnego szkolenia przez Bayern. Ostatni rok w Leverkusen był dla niego ważny, bo mógł tam regularnie grać. ”Stani” zdecydowanie podąża swoją ścieżką. To człowiek, który ciężko pracuje, by później zostać za to wynagrodzonym. Takich ludzi potrzebujemy w zespole. Jest przykładem dla innych, jak przebić się w Bayernie” – dodał dyrektor sportowy ”Die Roten” Christoph Freund.

Coś dla sentymentalnych! Oto cykl dla pod tytułem: „Słynne drużyny EURO”, o reprezentacjach, które zasłynęły na tym turnieju w przeszłości: