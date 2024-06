PSG chce się pozbyć Milana Skriniara

PSG jest znane z tego, że często dokonuje nieprzemyślanych transferów. Zeszłego lata do mistrzów Francji przybył z Interu Milan Skriniar. Teraz wydaje się, że Słowak już po roku może odejść. Santi Aouna z „Foot Mercato” twierdzi, 29-letni defensor został zaoferowany do trzech klubów ze Stambułu.

PSG szuka chętnych na Skriniara

Niemal rok temu Milan Skriniar przeniósł się z Interu do PSG. Obrońca wówczas podpisał umowę do 2028 roku. Teraz, jeśli wierzyć pogłoskom, to Słowak ma być na wylocie z klubu.

W Interze Słowacki defensor był jedną z największych gwiazd. Dla „Nerazzurri” rozegrał prawie 250 spotkań. Wygrał mistrzostwo Serie A, dwa Puchary Włoch i dwa Superpuchary Włoch. Nie udało mu się tylko pomóc kolegom w finale Ligi Mistrzów w 2023 roku. Wówczas Inter przegrał z Manchesterem City 0:1. Inter Mediolan starał się zrobić wszystko, by przekonać jednego ze swoich liderów do zawarcia nowego porozumienia, gdyż w 2023 roku kończyła mu się umowa. To się jednak nie udało, gdyż Słowak wybrał usługi PSG.

Milan Skriniar miał całkiem udane wejście do drużyny prowadzonej przez Luisa Enrique. Wszystko popsuła kontuzja, jakiej się nabawił w połowie stycznia. Uraz stawu skokowego wykluczył 29-latka z gry na dwa miesiące. Gdy już wrócił, to trener przestał na niego stawiać i częściej wchodził na boisko z ławki. Ogólnie w poprzednim sezonie defensor rozegrał 32 mecze i strzelił jednego gola.

🚨EXCL: 🔴🔵🇸🇰🇪🇸 #Ligue1 | 🆕️ Le PSG a proposé Milan Škriniar à plusieurs clubs Turcs dont Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe ➡️ Bien qu’il soit très apprécié en interne, notamment par Luis Enrique, certains dirigeants parisiens ne ferment pas la porte à un départ de Fabian… pic.twitter.com/QbtZT5QLDb — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 29, 2024

Santi Aouna z „Foot Mercato” donosi, że działacze PSG chcą się rozstać z piłkarzem i rozpoczęli już w tym celu konkretne działania. Mieli zaoferować usługi Milana Skriniara trzem tureckim klubom – Beşiktaşowi, Galatasaray i Fenerbahçe. Na razie nie ma jednak informacji co do konkretów.

Milan Skriniar wraz z reprezentacją Słowacji jest na EURO 2024. Słowacy w swojej grupie zajęli trzecie miejsce za Rumunią i Belgią. Złożyło się na to dość niespodziewane zwycięstwo z Belgią 1:0, porażka z Ukrainą 1:2 oraz remis 1:1 z Rumunią. W fazie pucharowej Skriniar i spółka zagrają z Anglią. Ten mecz zostanie rozegrany jutro o godzinie 18:00.

