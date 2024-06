Warta żegna 17 piłkarzy. Jeden z nich ma trafić do Lecha

Warta Poznań poinformowała, że wraz z końcem czerwca klub opuści aż 17 piłkarzy. Jednym z nich jest Adrian Lis, który z ”Zielonymi’ związany był od czasów nastoletnich. Były już bramkarz Warty ma trafić do rywala zza miedzy – Lecha, a konkretnie do rezerw ”Kolejorza”.

Warta żegna aż 17 piłkarzy

Spadek Warty Poznań z Ekstraklasy wiąże się z odejściami kluczowych piłkarzy. Kontrakty z klubem rozwiązali Adam Zrelak, czy Dawid Szymonowicz, a największa gwiazda Warty – Kajetan Szmyt odszedł do Zagłębia Lubin za zaledwie pół miliona złotych. ”Zieloni” jakiś czas temu informowali także o odejściach po wygaśnięciu umowy Konrada Matuszewskiego oraz Mateusza Kupczaka, który w ostatnim czasie był kapitanem zespołu.

Matuszewski oraz Kupczak nie byli jednak jedynymi zawodnikami, których umowa z Wartą wygasała wraz z końcem czerwca. Takich piłkarzy było aż dwunastu i tylko dwaj – Jakub Kiełb i Michał Kopczyński zdecydowali się na przedłużenie kontraktu ze spadkowiczem. Pozostała dziesiątka nie zdecydowała się na pozostanie w Warcie i od 1 lipca staną się oni wolnymi zawodnikami. Tak prezentuje się lista piłkarzy, którzy nie przedłużyli umów z Wartą:

Adrian Lis (w Warcie od 2005 roku, 217 meczów w barwach ”Zielonych”, 71 czystych kont jeden gol)

Niilo Maenpaa (w Warcie od stycznia 2022 roku, 72 meczów, trzy asysty)

Miguel Luis (w Warcie od lutego 2022 roku, 80 meczów, dziewięć goli, cztery asysty)

Dimitros Stavropoulos (w Warcie od lipca 2022 roku, 60 meczów, cztery gole, jedna asysta)

Jakub Paszkowski (w Warcie od lipca 2022 roku, osiem meczów)

Stefan Savić (w Warcie od stycznia 2023 roku, 47 meczów, sześć goli, trzy asysty)

Bogdan Tiru (w Warcie od września 2023 roku, 28 meczów, jedna asysta)

Tomáš Přikryl (w Warcie od września 2023 roku, 25 meczów, dwa gole, jedna asysta)

Marton Eppel (w Warcie od października 2023 roku, 22 mecze, dwa gole)

Mohamed Mezghrani (w Warcie od lutego 2024 roku, 12 meczów, dwie asysty)

Warta w oficjalnym komunikacie poinformowała także, że z wypożyczenia do Lecha wraca Filip Borowski, a Dario Vizinger, który trafił do ”Zielonych” latem 2023 roku, również rozwiązał kontrakt.

Decyzje kadrowe przed sezonem 2024/25. ➡️ https://t.co/Zc9dmIw92g Panowie, dziękujemy za grę w zielonych barwach i życzymy powodzenia 💚 pic.twitter.com/x21EBbp2b4 — Warta Poznań (@WartaPoznan) June 29, 2024

Legenda Warty odejdzie do Lecha?

Jednym z 17 zawodników, który odchodzi z Warty jest Adrian Lis. 32-latek w 2005 roku trafił do akademii ”Zielonych”, a w sezonie 2010/11 zaliczył debiut w pierwszym zespole. W międzyczasie był wypożyczany do Polonii Środa Wielkopolska oraz młodzieżowej drużyny Polonii Warszawa. W 2014 roku definitywnie przeniósł się do III-ligowej Polonii Środa Wielkopolska, ale w 2017 roku wrócił do Warty.

Już w pierwszym sezonie po powrocie wywalczył z Wartą awans do II ligi, a w 2020 roku sensacyjnie awansował z ”Zielonymi” do Ekstraklasy. Przez wiele lat był niekwestionowanym numerem ”jeden” między słupkami. Lis rozegrał w Warcie 217 meczów, zachował w nich 71 czystych kont i strzelił nawet gola w meczu Ekstraklasy z Górnikiem Łęczna. W poprzednim sezonie wystąpił jednak w zaledwie 12 meczach i nie brakowało w nich błędów.

Dawid Dobrasz z portalu ”Meczyki.pl” poinformował, że Lis może szybko znaleźć nowego pracodawcę. 32-latek wcale nie będzie musiał opuszczać Poznania, bo zainteresowany jest nim Lech. Tam byłby jednak przede wszystkim zawodnikiem rezerw, a w pierwszym zespole pełniłby jedynie rolę trzeciego bramkarza. Lech szuka zapasowej opcji na bramkę, bo nadchodzący sezon na wypożyczeniach w I lidze spędzą Krzysztof Bąkowski (Stal Rzeszów) oraz Mateusz Pruchniewski (Pogoń Siedlce).

Obecność w rezerwach ponad 30-letniego Lisa nie powinna budzić zaskoczenia, bo w kadrze drugiej drużyny Lecha znajdują się równie doświadczeni Tomasz Cywka oraz Szymon Pawłowski. Wcześniej w rezerwach Lecha grali także nie najmłodsi już Łukasz Spławski i Adrian Laskowski. Podobną politykę prowadzi choćby Legia, gdzie w jej rezerwach oprócz zawodników młodzieżowych w poprzednim sezonie grali również Michał Kucharczyk, Mateusz Możdżen, czy Damian Byrtek (wszyscy 33 lata).

Lech Poznań prowadzi rozmowy na temat sprowadzenia bramkarza. Miałby pomóc w pierwszym zespole, ale przede wszystkim w klubowych rezerwach.https://t.co/ZDpS4QezoB — Dawid Dobrasz (@dobraszd) June 30, 2024

fot. PressFocus

Coś dla sentymentalnych! Oto cykl dla pod tytułem: „Słynne drużyny EURO”, o reprezentacjach, które zasłynęły na tym turnieju w przeszłości: