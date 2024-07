Jak informuje Fabrizio Romano, Atletico Madryt doszło do porozumienia w sprawie kontraktu reprezentanta Hiszpanii, który przebywa obecnie z kadrą „La Furia Roja” na mistrzostwach Europy. Nowym zawodnikiem „Los Colchoneros” zostanie środkowy obrońca Robin Le Normand.

Atletico Madryt zapłaci za środkowego obrońcę Realu Sociedad San Sebastian około 30 milionów euro. Robin Le Normand będzie pewniakiem do gry w wyjściowej jedenastce „Los Colchoneros”. Drużynę Diego Simeone z końcem czerwca opuściło dwóch środkowych obrońców: Hiszpan Mario Hermoso oraz Brazylijczyk Gabriel Paulista.

