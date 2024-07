22 najlepszych zawodników, którzy są do wzięcia za darmo

1 lipca to dzień, w którym kontrakty wielu zawodników z klubami przestają obowiązywać. W związku z tym zdecydowaliśmy się stworzyć drużynę, która teoretycznie byłaby możliwa do sprowadzenia za darmo. Na każdą pozycję wybraliśmy wybór numer jeden oraz rezerwowego. Za wyjściową formację przyjęliśmy formację 1-4-4-2. Wykluczyliśmy zawodników, którzy w momencie pisania już podpisali kontrakt z nowym klubem.

Bramkarz musi być solidny

Numerem jeden w naszej jedenastce będzie doświadczony Keylor Navas. Umowa Kostarykanina z PSG wygasła. Mimo wieku (Keylor ma już 37 lat) wciąż prezentuje poziom, który uprawnia go do gry na najwyższym poziomie. W Paryżu przegrywał rywalizację z Gianluigim Donnarummą, ale czy to jakikolwiek zarzut? Navas ma doświadczenie, które na tej pozycji jest niezwykle potrzebne.

🚨🚨| OFFICIAL: Keylor Navas has announced he will leave PSG at the end of the season. 🇫🇷👋 The 37-year-old is going to be a free agent available on the market this summer. 😮🧤 pic.twitter.com/8mdCChJ73u — CentreGoals. (@centregoals) May 11, 2024

Jego zastępcą w naszej drużynie będzie Mathew Ryan. Pochodzący z Australii bramkarz jest nieco młodszy, ma dopiero 32 lata i rozegrał świetny sezon w Eredivisie w barwach AZ Alkmaar. W 39 występach zanotował 17 czystych kont i był jednym z kluczowych elementów zespołu, który zajął 4. pozycję w tabeli.

Miejsca w naszej drużynie nie znaleźli Kasper Schmeichel czy Rui Patricio – z racji wieku. David De Gea również nie znalazł naszej aprobaty – Hiszpan bez klubu jest od ponad roku i byłby ogromną niewiadomą dla stabilności zespołu.

Boki obrony

Lewa obrona będzie należeć do Leonardo Spinazzoli. Włoch rozstał się z AS Romą po przeciętnym sezonie, w którym stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Był bardzo ważnym elementem reprezentacji Włoch, która sięgała po triumf na EURO 2020 – niestety doznał kontuzji, której skutki odczuwa do dzisiaj. Mimo wszystko 31-letni piłkarz otrzymałby od nas ostatnią szansę.

A jeśli nie uda mu się jej wykorzystać to godnie zastąpi go Sergi Cardona. Dla osób, które nie interesują się ligą hiszpańską może być to nazwisko anonimowe. 24-letni lewy obrońca był jednym z najjaśniejszych punktów Las Palmas w tym sezonie i o jego pozyskanie walczy chociażby Real Betis, którego właśnie opuścił Juan Miranda więc musimy się spieszyć.

🇪🇸🇮🇨Sergi Cardona(24), jest jednym z tych zawodników, który w poprzednim sezonie i obecnym pokazuje, że warto mieć go na oku. Jest to LO, grający bardzo ofensywnie, a także blisko linii. Mimo to w defensywie sprawuje się również solidnie. Jego kontrakt wygasa po sezonie. pic.twitter.com/YpBYINclGc — Kamil Kielich (@Kamil47085941) October 29, 2023

Prawa flanka to miejsce dla 28-letniego Youcefa Atala. Algierczyk był fenomenalny w barwach OGC Nice, lecz zimą przeniósł się do Turcji po tym jak został zawieszony na kilka miesięcy za opublikowanie treści wspierających Palestyną w konflikcie z Izraelem. W Turcji mu nie poszło, ale jego piłkarski potencjał jest ogromny.

Opcją numer dwa będzie Marius Wolf. 29-letni Niemiec po sześciu latach zakończył współpracę z Borussią Dortmund. Nigdy nie był wybitnym prawym obrońcą, lecz zazwyczaj poniżej pewnego poziomu nie schodził. Jako opcja rezerwowa byłby idealnym kandydatem.

Środek obrony

To już nie ten sam Raphaël Varane, którego pamiętamy z Realu Madryt. 31-letni Francuz zaliczył spory zjazd formy i wciąż trapią go drobne urazy mięśniowe. Jest jednak zawodnikiem bardzo doświadczonym i w dobrym otoczeniu mógłby dać wiele dobrego. Mówi się o zainteresowaniu jego usługami ze strony beniaminka Serie A – Como. Środkowy obrońca z wiodącą prawą nogą będzie idealnym wyborem by uzupełnić parę stoperów z…

Mario Hermoso. Lewonożny Hiszpan to jeden z najbardziej rozchwytywanych wolnych zawodników na rynku transferowym. 29-latek był wyborem numer jeden w defensywie Atletico Madryt, postanowił jednak, że czas spróbować czegoś nowego. Ma on jednak jeden dość poważny problem – zdarza mu się popełniać głupie błędy.

Mario Hermoso leaves. One of the pillars of the LaLiga winning team, a huge piece in the shift to a back 3, and a natural leader. Not a perfect defender, had his weaknesses, but it’s sad to see him go. Gave us some incredible moments. Thank you for everything, super Mario🐅♥️ pic.twitter.com/J1Xf1c3eTz — AU (@feelAtleti) June 30, 2024

W razie konieczności, kierując się nostalgią możemy wrócić do duetu, który był postrachem dla wszystkich napastników świata sprowadzając do klubu Sergio Ramosa. Mimo 38 lat na karku legenda Realu Madryt udowadnia, że wciąż potrafi zarządzać defensywą. Jego pobyt w Sevilli – cóż, trudno uznać go za udany, ale mimo wszystko był jednym z najsolidniejszych zawodników. No i jego umiejętności przywódcze mogą dać wiele.

Klubu szuka również niewiele młodszy Mats Hummels – Niemiec zanotował fenomenalny sezon w barwach BVB, z którym doszedł do finału Ligi Mistrzów. Czas jednak, by poszukać swojego szczęścia gdzieś indziej. 35-letni defensor to jeden z tych zawodników, którzy wciąż mogą dać wiele.

Środek pola – mocna konkurencja

Za odbiór piłek odpowiadać będzie Argentyńczyk Guido Rodriguez. 30-letni defensywny pomocnik od dłuższego czasu łączony jest z przenosinami do FC Barcelony… problem w tym, że nowy szkoleniowiec „Dumy Katalonii” jakoś nie widzi miejsca dla niego w swojej drużynie.

Opcją B na pozycję defensywnego pomocnika zostanie reprezentant Peru Renato Tapia. 28-letni były zawodnik Celty Vigo poniżej pewnego poziomu nie zejdzie. Agresywnie grający zawodnik, który w razie konieczności wejdzie w buty numeru jeden i da radę? Idealny wybór.

Za kreację odpowiadać będzie Adrien Rabiot. 29-letni reprezentant Francji przebywa obecnie na zgrupowaniu kadry podczas EURO 2024. Jego umowa z Juventusem wygasła wraz z końcem czerwca. Sam zawodnik przekonuje, że chciałby spróbować swoich sił w Premier League. Mówi się również o zainteresowaniu ze strony AC Milanu. Jeśli uda nam się porozumieć z matką piłkarza – możemy mieć z niego sporo pożytku.

🇫🇷 Adrien Rabiot is set to become the first player to play for France at a Euros without a club contract. As of today, the midfielder is now available on a free transfer. #EURO2024 (@Statsdufoot) pic.twitter.com/AWYtyBC65A — Get French Football News (@GFFN) July 1, 2024

Rezerwowym zostanie Andre Gomes – 30 letni środkowy pomocnik ostatni sezon spędził na ławce angielskiego Evertonu. Regularnie pojawiał się z ławki w barwach „The Toffees” i podobną rolę pełniłby w naszym składzie.

Na skrzydłach potrzebujemy szybkich zawodników

Po lewej stronie zagra 28-letni Álex Berenguer. Hiszpan po bardzo dobrym sezonie, w którym zdobył siedem bramek i trzy asysty nie podpisał jeszcze nowego kontraktu z Athletic Bilbao. Kibice „Los Leones” wręcz błagają władze klubu o przedłużenie umowy z tym zawodnikiem. Ale dobra oferta z innego klubu może skłonić go do kontynuowania kariery w innym miejscu.

Ese MOMENTO. Ese preciso instante, un periodo infinitesimal que no es nada en la historia del Universo. Ese milisegundo en el que la vida se detuvo y la tierra dejó de rotar. El momento en el que fuimos campeones. Anuncien la renovación de Alex Berenguer. Mesedez @AthleticClub 😔 pic.twitter.com/PO9abactFk — Borja🏆 (@bibarra73) June 27, 2024

Drugim wyborem na lewe skrzydło będzie Duńczyk Robert Skov. Były zawodnik Hoffenheim nie znalazł się w grupie powołanych na EURO 2024 mimo fantastycznego bilansu w kadrze – w 14 meczach Skov strzelił aż siedem bramek. W ostatnim sezonie 28-latek balansował pomiędzy wyjściową jedenastką a ławką rezerwowych i podobną rolę widzielibyśmy w naszej drużynie.

Po drugiej stronie rzutem na taśmę miejsce w drużynie złożonej z zawodników bez klubu wywalczył Bertrand Traore. Reprezentant Burkina Faso zanotował solidne wypożyczenie do Villarrealu. W Aston Villi 28-latek nie otrzymywał zbyt wielu szans a Unai Emery nie chciał go w swojej drużynie.

Opcją rezerwową zostanie kolejny zawodnik z Afryki – a mianowicie Nicolas Pépé. Największa wpadka transferowa Arsenalu, który w 2019 roku zapłacił za niego 80 milionów euro. Po czterech latach Iworyjczyk za darmo odszedł do Trabzonsporu gdzie spisywał się nieźle. Ma dopiero 29 lat i jeszcze sporo do udowodnienia. Zasługuje na szansę.

Kto będzie odpowiadał za bramki?

Sir Alex Ferguson stwierdził kiedyś, że atakiem wygrywa się mecze, natomiast obroną zdobywa trofea. Defensywa wygląda w porządku, więc czas na zawodników, którzy będą odpowiadać za strzelanie bramek.

Wissam Ben Yedder to gwarancja bramek. Francuz od lat był jednym z najlepszych napastników ligi francuskiej występując w barwach AS Monaco. 33-latek jest zawodnikiem dosyć niskim – ale nadrabia sprytem i genialnym wykończeniem. Dawał radę w Ligue 1, dawał radę w La Liga – będzie świetnym wyborem na sezon lub dwa.

Obok niego reprezentant Holandii Memphis Depay, który opuścił Atletico Madryt razem z Mario Hermoso. 30-latek to jeden z tych zawodników, których kochasz lub nienawidzisz. Nie jest mistrzem pressingu, na boisku bywa leniwy, ale jego jakości nie można zaprzeczyć. Jeśli otrzyma odpowiednio dużo wsparcia wciąż może być gwiazdą niejednego klubu.

Manchester United, are you listening? Memphis Depay is now a mature and seasoned player, and the cherry on top? He's now a FREE AGENT! Maybe, just maybe, it's time to bring him back to Old Trafford? What do you think, Red Devils? #MUFC pic.twitter.com/l5n57nByox — Manchester United Forever (@Utd_Forever7) June 30, 2024

Opcją numer jeden z ławki będzie Alexis Sanchez, który rozstał się z Interem Mediolan. 35-letni Chilijczyk nie daje już rady grać pełnych spotkań na najwyższym poziomie, ale jego doświadczenie może okazać się wartością dodaną. Obecnie przebywa na Copa America. Sanchez jest zawodnikiem uniwersalnym, którego można wykorzystać zarówno jako wysuniętego napastnika, jako podwieszonego pod snajpera lub w razie zmiany formacji ustawić na skrzydle.

Ostatnim zawodnikiem w naszym zespole wolnych zawodników zostanie Kelechi Iheanacho. Nigeryjczyk to niespełniony talent, który mimo dopiero 27 lat zdążył rozegrać prawie 200 spotkań w Premier League. Jeśli tylko będzie miał motywację – może być bardzo użytecznym zmiennikiem.

fot. PressFocus

