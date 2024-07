Portugalia wyrzuca Słoweńców z EURO w serii rzutów karnych

Portugalia była zdecydowanym faworytem starcia ze Słowenią. Cristiano Ronaldo i spółka bardzo chcieli zmazać plamę jaką zostawili po sobie w spotkaniu trzeciej kolejki fazy grupowej z Gruzją (0:2). Częściowo się udało, ale nie bez problemów. Portugalczycy dopiero w rzutach karnych wyeliminowali Słoweńców.

Aktywniejszą drużyną zgodnie z tym, co można było przewidzieć przed meczem była Portugalia. Już w szóstej minucie kapitalną sytuację wypracował Rafael Leao. Zawodnik AC Milanu podał piłkę do Cristiano Ronaldo. Gwiazda Al-Nassr nie potrafiła jednak dobrze przyjąć piłki i oddać strzału.

W 13. minucie Bernardo Silva zszedł z piłką do środka z prawej strony i dośrodkował w pole karne. Cristiano Ronaldo nie sięgnął piłki, podobnie Bruno Fernandes, który zamykał akcję. Jan Oblak miał sporo szczęścia.

Słoweńcy nie zamierzali poddać się bez walki i również próbowali przenosić ciężar gry pod bramkę rywali. Zazwyczaj nie udawało im się dotrzeć w pole karne Portugalczyków. Jedną z takich prób Słoweńców wykorzystała… Portugalia.

Rafael Leao ruszył z kontrą w kierunku bramki Słoweńców i został sfaulowany na dwudziestym metrze od bramki strzeżonej przez Jana Oblaka. Do rzutu wolnego podszedł – a jakże – Cristiano Ronaldo. Piłka po strzale pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki o centymetry minęła poprzeczkę.

RONALDO WITH AN INSANE TRY!pic.twitter.com/YRU5YihpL9

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 1, 2024