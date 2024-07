Mario Balotelli leżał… pijany na ulicy

Mario Balotelli przez całą swoją karierę znany był ze swoich pozaboiskowych wybryków. Kariera Włocha gwałtownie wyhamowała, jednak „odpały” pozostały te same. W ostatnim czasie świat obiegła informacja, że „Super Mario” odnaleziono… pijanego na ulicy.

Bezrobotny Mario

Wspomniana we wstępie ksywa jest już nieaktualna praktycznie od dziesięciu lat. Forma Balotelliego od lat jest w fatalnym stanie, a od 1 lipca snajper reprezentacji Włoch oficjalnie jest bezrobotny. W zeszłym roku przez swoje wybryki został dyscyplinarnie wyrzucony ze szwajcarskiego FC Sion, a w sezonie 2023/24 występował w barwach tureckiego klubu Adana Demirspor. Podczas swojego ostatniego występu w lokalnej Super Lig przeciwko ekipie Gaziantep otrzymał czerwoną kartkę, a później jego przygoda w Turcji dobiegła końca.

Były reprezentant Włoch został wyrzucony z boiska za incydent z piłką, po tym jak wdał się w konfrontację z kilkoma zawodnikami drużyny przeciwnej tuż przed rzutem rożnym wykonanym przez Demirspor. Wyszedł na ten mecz z opaską kapitana i tak idiotyczna kartka nie była najlepszym przykładem dla kolegów… Mimo pokaźnego brzuszka po trzymiesięcznej kontuzji zdołał kilka razy wpisać się na listę strzelców i ogólnie jego bilans wcale nie wyglądał źle – siedem bramek w 16 spotkaniach. Adana jednak nie zdecydowała się na przedłużenie umowy, choć miała taką możliwość.

Balotelli pijany na ulicy

Na rozgrywki EURO 2024 z reprezentacją Italii oczywiście nie pojechał, więc Mario podczas trwającego lata mógł poświęcić się temu, co lubi najbardziej, czyli… imprezowaniu. Hiszpański „AS” na swoich mediach społecznościowych upublicznił nagranie, na którym pijany zawodnik słania się na nogach, nie mogąc wstać z ulicy. W pewnym momencie piłkarzowi pomóc stara się jakiś mężczyzna, jednak w pojedynkę nie jest on w stanie podnieść 33-latka.

Trzeba przyznać, że cała sytuacja wyglądała mocno niefortunnie i przede wszystkim niegodnie dla piłkarza. Paradoks Balotelliego jest jednak niesamowicie ciekawy – wprowadził on do żył kibiców taką medialną znieczulicę, że chyba żaden wybryk nie jest w stanie już zaskoczyć opinii publicznej. Akurat jesteśmy w trakcie fazy play-off EURO. Niezła to klamra, bo przecież 12 lat temu to właśnie na EURO Balotelli zszokował Europę dubletem z Niemcami.

Niezliczone wybryki

Temat włoskiego snajpera nadawałby się co najmniej na książkę, a wymienienie największych „wyczynów” Balotelliego nie jest trudne. Wielu kibiców pamięta, że to właśnie on pewnego dnia odnalazł w sobie duszę piromana i postanowił… wysadzić fajerwerki we własnym mieszkaniu. Dość znana jest również historia z czasów pobytu piłkarza w Interze, gdy ten w samym centrum Mediolanu – na Piazza della Repubblica strzelał z zabawkowego pistoletu. Wydarzenie to zaniepokoiło przebywającą w pobliżu kobietę, która na miejsce bez chwili zawahania wezwała policję. W Manchesterze z kolei rzucał ostrymi rzutkami od darta w juniorów.

