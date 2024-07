Bundesliga ogłosiła terminarz na nowy sezon

Bundesliga zaprezentowała terminarz na sezon 2024/25. 62. sezon tych rozgrywek tradycyjnie zainauguruje mecz mistrza Niemiec. Bayer Leverkusen zmierzy się na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach. Tydzień wcześniej ”Aptekarze” zagrają o Superpuchar ze Stuttgartem, a pozostałe drużyny grać będą w I rundzie DFB Pokal.

Kluby Bundesligi zmagania w nowym sezonie rozpoczną w dniach 16-19 sierpnia. Wtedy to odbędzie się I runda Pucharu Niemiec. Tytułu bronić będzie Bayer Leverkusen, który jednak wraz z wicemistrzem Niemiec – Stuttgartem do tych rozgrywek przystąpi tydzień później. Oba zespoły zmierzą się bowiem w sobotę 17 sierpnia o godzinie 20:30 na BayArena w meczu o Superpuchar.

Kilka dni później mistrzowie Niemiec tradycyjnie zainaugurują nowy sezon Bundesligi. W piątek 23 sierpnia o godzinie 20:30 podopieczni Xabiego Alonso zagrają na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach. Nie będzie to jedyne ciekawe starcie, które odbędzie się w pierwszej kolejce, bo Borussia Dortmund podejmie u siebie Eintracht Frankfurt, a Bayern zmierzy się na wyjeździe z Wolfsburgiem.

Choć na ten moment znamy jedyne datę pierwszego meczu 62. sezonu Bundesligi, możemy być pewni, że beniaminek z Hamburga – St. Pauli swój pierwszy mecz Bundesligi od ponad 13 lat rozegra w niedzielę 25 sierpnia. To dlatego, że w czwartek 22 sierpnia swój mecz w eliminacjach Ligi Konferencji rozgrywać będzie ich rywal – Heidenheim. Poprzedni sezon był dla Heidenheim pierwszym w historii na poziomie Bundesligi, a zajęte w nim ósme miejsce dało im historyczną kwalifikację do europejskich pucharów.

Drugi z beniaminków – debiutujące w Bundeslidze Holstein Kiel pierwszy w historii mecz w tych rozgrywkach zagra na wyjeździe z innym reprezentantem Niemiec w europejskich pucharach – Hoffenheim. Tydzień później Kilonia po raz pierwszy zagości mecz Bundesligi, gdy na Holstein-Stadion przyjedzie Wolfsburg.

🇩🇪 Holstein Kiel have become the first side from Schleswig-Holstein (Germany’s most northern state) to be promoted to the Bundesliga!

In doing so they will be the most northern side to have ever played in the Bundesliga, taking that title away from Hansa Rostock. pic.twitter.com/GXnmNRGnMM

— The European Football Express (@TheEuroFE) May 14, 2024