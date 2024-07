Aymeric Laporte ostro odpowiedział na słowa krytyki Lehmanna!

Jens Lehmann kilka dni temu zdecydował się dość surowo ocenić reprezentację Hiszpanii przed ćwierćfinałem EURO z jego rodakami. Były bramkarz nie musiał długo czekać na odpowiedź. Taką, w niepochlebnych słowach, sformułował Aymeric Laporte – obrońca „La Furia Roja”.

Zacznijmy od początku. Jens Lehmann w rozmowie z dziennikiem „Welt” odważył się skrytykować reprezentację Hiszpanii, która dotychczas wygrała swoje wszystkie spotkania na EURO 2024. Ba, dotychczasowa postawa jednokrotnych mistrzów świata na tym turnieju sprawiła, że fani i eksperci śmiało nazwali ich faworytem do zdobycia tytułu.

– Hiszpania jest zbyt małym i niedoświadczonym zespołem, w zasadzie to drużyna młodzieżowa. Mają dwóch bardzo młodych skrzydłowych z niewielkim doświadczeniem międzynarodowym. Zaczynając od bramkarza, przez środek obrony, aż po zawodników ofensywnych – mówił Lehmann

Nie powinno więc nikogo szokować, że te słowa spotkały się z pewną dezaprobatą fanów, a jak i się również okazało – piłkarzy. I chociaż zawodnik Al-Nassr Aymeric Laporte początkowo chciał ucinać temat wypowiedzi byłego bramkarza Arsenalu, mówiąc że „sprawa jest znana szatni jego zespołu”, to jednak nie wytrzymał i postanowił bronić swoich kolegów z reprezentacji.

Te słowa nie są dla nas złe. Myślę, że nawet dobre. Oznacza to, że jeśli ich pokonamy, będzie musiał zamknąć gębę na kłódkę.Wiemy, jak dobrze graliśmy do tej pory i to jest dla nas bardzo ważne. W końcu, jeśli zagramy nasz futbol, tak jak robiliśmy to wielokrotnie w fazie grupowej i w 1/8 finału, prawdopodobnie poradzimy sobie, ale widzieliśmy także drużyny takie jak Anglia, Portugalia i Francja, które walczyły do końca o pokonanie gorszych drużyn, same prezentując słaby futbol. Wiemy, że wszystko może się zdarzyć, miejmy nadzieję, że pójdzie nam bardzo dobrze, ale zawsze z mentalnością, by nie ufać i wytrwać do końca.