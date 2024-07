Z Nowej Zelandii do Holandii. Polski napastnik w nowym klubie

Polski napastnik podpisał kontrakt z holenderskim zespołem. Okienko transferowe się rozkręca. Oskar Zawada został zawodnikiem klubu RKC Waalwijk, który występujące w Eredivisie, a w ostatnim sezonie z ledwością się utrzymał, zajmując ostatnie bezpieczne miejsce w lidze.

Oskara Zawada i jego kariera

Karierę Zawada zaczął w niemieckim VFL Wolfsburg. Tam robił furorę w juniorach i wiele sobie po nim obiecywano. Potrafił strzelić dwa razy z rzędu po 19 goli na sezon. Zanotował praktycznie bezbolesny przeskok z U17 do U19, ale za to przeskok do seniorskiej piłki był już dużo większy. Nie zrobił kariery w klubie z Dolnej Saksonii. Nigdy nie wystąpił w pierwszym zespole VFL Wolfsburg. Następnie przeniósł się na wypożyczenie do Holandii, gdzie w 11 spotkaniach nie ani jednej bramki. W kolejnym sezonie 2016/17 Polak grał w rezerwach VFL Wolfsburg oraz rezerwach Karlsruher SC. Nie tak to sobie wyobrażał.

DONE DEAL: Oskar Zawada joins FC Twente from Wolfsburg on loan until the end of the current season. pic.twitter.com/0Pa5vR28QF — Play Squawka Selector for Free (@Squawka_Live) February 1, 2016

Wiosną 2018 roku przeniósł do Polski, a konkretnie do Płocka. Nie zbawił wówczas klubu trenowanego przez Jerzego Brzęczka. Następny sezon był całkiem udany dla Zawady – najlepszy w jego dotychczasowej karierze. Sześć bramek w 23 spotkaniach Ekstraklasy to wynik solidny. W latach 2019-2020 grał dla Arki Gdynia oraz Rakowa Częstochowa, jednak nawet styl gry drużyny Marka Papszuna dostosowany do wysokich napastników, takich jak Zawada, nie pomógł mu w zrobieniu dobrego wrażenia. Potem snajper reprezentował barwy koreańskiego Jeju United i Stali Mielec.

Polski napastnik z przełomem w karierze

Za przełom w jego karierze można uznać przeprowadzkę do Nowej Zelandii, gdzie wyrósł na… gwiazdę ligi! Ostatnio grał w nowozelandzkim Wellington Phoenix FC, który na co dzień gra w australijskiej A-Leauge. To właśnie tam polski napastnik, który nie słynął wcześniej w karierze seniorskiej z bogatej zdobyczy bramkowej, stał się jednym z najskuteczniejszych piłkarzy w lidze. 15 goli w sezonie 2022/2023 dało mu trzecią lokatę w klasyfikacji najlepszych strzelców A-League.

Ostatni sezon był gorszy, gdyż zakończył zmagania z siedmioma trafieniami. Z końcem czerwca 2024 roku wygasł kontrakt byłego gracza Wisły Płock z Wellington Pheonix. Zawada postanowił spróbować szczęścia w Europie. Dostał dużą szansę. Po latach tułaczki podpisał umowę z RKC Waalwijk, 15. ekipą ostatniego sezonu holenderskiego Eredivisie. Cel? Zastąpić najlepszego strzelca Dawida Mina (10 trafień), który przeniósł się do Utrechtu.

✒️ ℝ𝕂ℂ 𝕎𝕒𝕒𝕝𝕨𝕚𝕛𝕜 𝕧𝕖𝕣𝕤𝕥𝕖𝕣𝕜𝕥 𝕫𝕚𝕔𝕙 𝕞𝕖𝕥 ℙ𝕠𝕠𝕝𝕤𝕖 𝕤𝕡𝕚𝕥𝕤 De 28-jarige Oskar Zawada komt transfervrij over van Wellington Phoenix en tekent een contract tot medio 2026 in Waalwijk. Witamy, Oskar! 🇵🇱 Lees hier het volledige bericht ➡️… pic.twitter.com/Eh1VdCUolY — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) July 4, 2024

Klub z Polakiem wiąże dość dużo oczekiwania. Snajper dostał ikoniczny numer „9” na koszulce. Dyrektor techniczny RKC Waalwijk Mo Allach liczy na doświadczenie i odpowiednie umiejętności gracza. Tak po parafowaniu kontraktu mówił Zawada:

Po latach sukcesów w Nowej Zelandii jestem gotowy na nowe sportowe wyzwanie, a RKC Waalwijk jest dla mnie wielkim krokiem. Pokazałem w A-League, że mogę być wartościowy dla zespołu jako napastnik, strzelając gole. Moim życzeniem jest udowodnienie tego również w Eredivisie.

Na ten moment w sezonie 2024/2025 na boiskach Eredivisie powinniśmy oglądać czterech Polaków: reprezentanta kraju Pawła Bochniewicza z sc Heerenveen, nowy nabytek NAC Bredy Daniela Bielicę oraz długo związanego z holenderskim futbolem Przemysława Tytonia z Twente, a także Zawadę. Zobaczymy, czy Holandia będzie ziemią obiecaną dla polskich piłkarzy.

Coś dla sentymentalnych! Oto cykl dla pod tytułem: „Słynne drużyny EURO”, o reprezentacjach, które zasłynęły na tym turnieju w przeszłości: