Bundesliga: Znamy nowego nadawcę rozgrywek w Polsce

Po ponad trzech latach Bundesliga wraca do Eleven Sports. Stacja poinformowała, że nabyła wyłączne prawa do rozgrywek Bundesligi oraz 2. Bundesligi od sezonu 2025/26 do końca sezonu 2028/29. Eleven Sports nabyło jednocześnie sublicencję na rundę wiosenną sezonu 2024/25.

Telewizja Eleven Sports pojawiła się na polskim rynku latem 2015 roku, a dwa lata później przejęła prawa do transmitowania rozgrywek Bundesligi i 2. Bundesligi od Eurosportu. Do sezonu 2020/21 Eleven współdzieliło prawa do Bundesliga z Canal+, które jesienią 2017 roku nabyło sublicencję na dwa mecze każdej kolejki. Przez ostatnie trzy sezony wyłącznym nadawcą Bundesligi w Polsce była platforma streamingowa Viaplay.

To jednak już wkrótce się zmieni, bo Eleven Sports ogłosiło, że Bundesliga wraca na antenę tej stacji. Eleven nabyło wyłączne prawa do transmitowania rozgrywek Bundesligi i 2. Bundesligi od sezonu 2025/26 do końca sezonu 2028/29. Jednak już od pierwszej połowy 2025 roku widzowie Eleven będą mogli oglądać tam niemiecką ekstraklasę, bo stacja jednocześnie poinformowała, że nabyła sublicencję na rundę wiosenną sezonu 2024/25.

📢🇩🇪 BUNDESLIGA WRACA DO ELEVEN! Pozyskaliśmy wyłączne prawa do transmitowania Bundesligi i 2. Bundesligi od sezonu 2025/26 do końca 2028/29 i niewyłączną licencję na rundę wiosenną 2024/25. Już od stycznia 2025 znów będziemy pokazywać mecze ligi niemieckiej! ❤️#BundesTAK pic.twitter.com/jDitnMt7K4 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) July 5, 2024

Dodajmy, że Bundesliga i 2. Bundesliga nie będą jedynymi niemieckimi rozgrywkami, które transmitować będzie Eleven, bo przynajmniej do końca sezonu 2025/26 stacja ma także prawa do rozgrywek Pucharu Niemiec. I runda DFB Pokal startuje już 16 sierpnia. Tytułu bronić będzie Bayer Leverkusen, który jednocześnie bronić będzie tytułu mistrza Niemiec.

Viaplay w teorii posiadało prawa do Bundesligi do końca sezonu 2028/29. Jednak platforma streamingowa w połowie 2025 roku wycofuje się z Polski, więc praktycznie ktoś mógł od niej te prawa przejąć. Odkąd Viaplay pojawiło się na polskim rynku latem 2021 roku było nadawcą rozgrywek Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy w Polsce. Wiadomość o wycofaniu się przez Viaplay z Polski, która obiegła media latem 2023 roku, oznaczała zarazem, że przy okazji nowego przetargu rozgrywki te transmitowane będą przez innego nadawcę.

Niedawno Polsat oficjalnie poinformował, że przez najbliższe trzy sezony stacja będzie wyłącznym nadawcą Ligi Europy i Ligi Konferencji. Dla zaznajomionych z rynkiem praw telewizyjnych nie było to jednak zaskoczeniem, bo kiedy Canal+ w marcu oficjalnie ogłosił przejęcie praw do Ligi Mistrzów na lata 2024-27, od razu wiadomym było, że po utracie Ligi Mistrzów Polsat powalczy o prawa do Ligi Europy i Ligi Konferencji.

🚨 OFICJALNIE: Viaplay dzisiaj rano potwierdził, że wycofuje się między innymi z polskiego rynku w ramach programu naprawczego. Będzie duży wstrząs. pic.twitter.com/wKlJ7QthE0 — Paweł Machitko (@PawelMachitko) July 20, 2023

Niewiadomą pozostaje jedynie nowy nadawca Premier League w Polsce. W 2021 roku Viaplay nabyło prawa do tych rozgrywek na lata 2022-28, ale kilka miesięcy temu skróciło je do końca sezonu 2024/25. Wiele wskazuje na to, że analogicznie do powrotu Bundesligi do Eleven, Premier League wróci do Canal+. Po utracie praw do tych rozgrywek w 2022 roku stacja ta nie pozostała z pustymi rękoma, bo wciąż mogła pokazywać rozgrywki Premier League, ale tylko dwa mecze w kolejce i z komentarzem Viaplay.

