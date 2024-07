Chelsea sprowadza kolejnego utalentowanego zawodnika

Chelsea odkąd jest w rękach Todda Boehly’ego ma dziwne hobby – ciągle inwestuje w nowych zawodników, zupełnie bez umiaru. Tym razem porozumiała się z FC Basel ws. przenosin Renato Veigi. ”The Blues” zapłacili za Portugalczyka 14 milionów funtów. 20-latek ma podpisać… aż ośmioletnią umowę. To jednak w Chelsea powszechna praktyka. Veiga może występować zarówno na lewej stronie, jak i środku obrony oraz na ”szóstce”.

Chelsea znów nie próżnuje na rynku transferowym i dokonała już piątego ruchu. Tym razem ”The Blues” zapłacili FC Basel 14 milionów euro za reprezentanta Portugalii do lat 20 – Renato Veigę. Były zawodnik młodzieżowych drużyn lizbońskiego Sportingu ma podpisać z Chelsea aż ośmioletnią umowę. Jest na razie trzecim najdroższym letnim transferem Chelsea – po Kiernanie Dewsburym-Hallu i Omarim Kellymanie, którzy kosztowali kolejno 35 i 22,5 milionów funtów. Jest on także trzecim najmłodszym sprowadzonym tego lata przez Chelsea piłkarzem – po Kellymanie i Marcu Guiu, którzy mają po 18 lat.

Veiga może występować zarówno na lewej stronie i środku obrony, ale także na pozycji ”szóstki”. W barwach Basel ten lewonożny zawodnik grał głównie jako defensywny pomocnik. Przed rokiem Szwajcarzy zapłacili za Portugalczyka ok. 4,6 mln euro, co jest piątym najdroższym transferem przychodzącym w historii tego klubu.

W poprzednim sezonie Veiga wystąpił w 26 meczach Bazylei, a tylko dwa rozpoczynał na ławce, a aż 21 rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Już w debiucie strzelił gola w zremisowanym 2:2 meczu z FC Zurich. W grudniu zanotował asystę w meczu z Lugano, a w styczniu zdobył bramkę w meczu z Winterhur. Oba te mecze Bazylea wygrała 3:1. Nie za ofensywne aspekty w grze jednak jest ceniony, a te defensywne. Obejrzał przy tym siedem żółtych kartek, za co opuścił jeden ligowy mecz, a z powodu bezpośredniej czerwonej kartki otrzymanej w meczu z St. Gallen był zawieszony na dwa mecze.

Z Bazyleą Veiga dotarł do ćwierćfinału Pucharu Szwajcarii, co było najlepszym wynikiem tego klubu w tych rozgrywkach od finału z 2020 roku. Po fatalnej fazie zasadniczej Swiss Super League Bazylea kończyła sezon jedynie w grupie spadkowej. Rozgrywki ligowe zakończyła dopiero na ósmym miejscu – najniższym od 1998 roku i 11. miejsca.

Renato Veiga looks a proper athlete and stats approve.

78% dribblers tackled

Almost 9 ball recoveries per 90

Almost 2 aerial duels won per 90 (good success rate)

Can play too.

1.41 take ons per 90 & 67% success rate. pic.twitter.com/FmkTrXKyPI

— Varun 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@VarunChels) July 5, 2024