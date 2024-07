Thiago Alcantara zakończył piłkarską karierę!

Jak informuje Fabrizio Romano, Thiago Alcantata zdecydował o zakończeniu piłkarskiej kariery. Od 1 lipca Hiszpan pozostawał bez klubu, bowiem jego umowa z Liverpoolem wygasła. ”Pasja i miłość Thiago do piłki nie ustają, gdyż po kilku miesiącach przygotowań jest gotowy na nowy rozdział” – pisze Romano.

Thiago Alcantara kończy karierę

Od 2005 roku Thiago na stałe związany był z Hiszpanią, gdy powrócił z ojcem na Półwysep Iberyjski. W wieku 14 lat trafił do szkółki Barcelony, a w maju 2009 roku w przegranym 1:2 meczu z Mallorką jako 18-latek zadebiutował w pierwszym zespole ”Blaugrany”. Niemal rok później, w lutym 2010 roku w wygranym 4:0 meczu z Racingiem Santander strzelił pierwszego gola dla Barcelony.

W sezonie 2010/11 mógł dopisać do CV udział w trzecim mistrzostwie Hiszpanii. W tym samym sezonie zaliczył debiut w Lidze Mistrzów, którą Barcelona wygrała. W sezonach 2011/12 i 2012/13 był już pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu, gdyż zaliczył w nich łącznie 81 meczów, strzelił siedem goli i dołożył 17 asyst. 52 razy wybiegał na murawę w wyjściowym składzie.

Z FC Barceloną Thiago zdobył:

4x mistrzostwo Hiszpanii (2009, 2010, 2011, 2013)

2x Puchar Hiszpanii (2009, 2012)

3x Superpuchar Hiszpanii (2009, 2010, 2011)

Ligę Mistrzów (2011)

Superpuchar UEFA (2011)

Klubowe Mistrzostwo Świata (2012)

Latem 2013 roku za kwotę 25 milionów euro przeniósł się do Bayernu, co było wówczas szóstym najdroższym zakupem w historii Bawarczyków. W barwach Bayernu zadebiutował w przegranym 2:4 meczu Superpucharu Niemiec z Borussią. W grudniu 2013 roku w finale Klubowych Mistrzostw Świata strzelił swojego pierwszego gola dla Bayernu. W styczniu 2014 roku zdobył pierwszą bramkę w Bundeslidze i to ”nożycami”, co później uznano za bramkę miesiąca. Kilka dni później ustanowił nowy rekord Bundesligi, gdy w meczu z Eintrachtem Frankfurt zaliczył 185 kontaktów z piłką.

Łącznie Thiago spędził w Bayernie siedem lat, gdzie był prowadzony przez Pepa Guardiolę, Carlo Ancelottiego, Juppa Heynckesa, czy Hansiego Flicka. Dla Bawarczyków rozegrał 235 meczów, co jest 18. wynikiem wśród obcokrajowców, którzy występowali dla tego klubu. Strzelił 31 goli i zaliczył 37 asyst. Jego ostatnim występem dla Bayernu był zwycięski 1:0 finał Ligi Mistrzów z Paris-Saint Germain.

Z Bayernem Thiago wygrał:

7x mistrzostwo Niemiec (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

4x Puchar Niemiec (2014, 2016, 2019, 2020)

3x Superpuchar Niemiec (2016, 2017, 2018)

Ligę Mistrzów (2020)

Superpuchar UEFA (2013)

Klubowe Mistrzostwo Świata (2014)

Jako zwycięzca Ligi Mistrzów Thiago we wrześniu 2020 roku za 22 miliony euro przeniósł się do mistrza Anglii – Liverpoolu. Już kilka dni po debiucie zakaził się koronawirusem, a kiedy już wrócił z kwarantanny, wypadł z gry na kolejne dwa miesiące z powodu kontuzji kolana. Przez wszelkiej maści kontuzje, czy ponowne zakażenie koronawirusem zimą 2021 roku, Thiago opuścił aż 124 z 226 meczów, które Liverpool rozegrał w ciągu czterech ostatnich sezonów.

W barwach ”The Reds” wystąpił tylko 98 razy, dokładając w nich trzy trafienia i sześć asyst. Do gabloty mógł dołożyć zwycięstwo w Carabao Cup, FA Cup i w meczu o Tarczę Wspólnoty, a wszystkie te wydarzenia miały miejsce w 2022 roku. W tym samym roku zdobył z Liverpoolem wicemistrzostwo Anglii oraz wystąpił w przegranym 0:1 z Realem Madryt finale Ligi Mistrzów.

Najbardziej koszmarny był dla niego poprzedni sezon, w którym rozegrał zaledwie… pięć minut. Hiszpan wszedł na ostatnie minuty przegranego 1:3 ligowego meczu z Arsenalem, co było dla niego pierwszym występem od ponad dziewięciu miesięcy, podczas których zmagał się z urazem biodra. Tuż po tym meczu Thiago doznał kontuzji mięśniowej i nigdy więcej nie zagrał już dla Liverpoolu. Tuż przed zakończeniem sezonu ”The Reds” poinformowali, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony.

Thiago przez wiele lat był również reprezentantem Hiszpanii, dla której wystąpił 46 razy. W 2011 i 2013 roku z drużyną do lat 21 sięgnął po mistrzostwo Europy. W 2014 roku miał pojechać na pierwszy w karierze duży turniej, ale miesiąc przed startem mundialu w Brazylii zerwał więzadła. Jedynymi dla niego mistrzostwami świata były te z 2018 roku, na których zaliczył dwa występy w fazie grupowej.

Na mistrzostwa Europy pojechał zaś zarówno w 2016, jak i 2021 roku. Na EURO zaliczył łącznie sześć występów z dziesięciu możliwych, ale za każdym razem wchodził z ławki rezerwowych. Na tym turnieju rozegrał zaledwie 90 minut. Dla porównania – w jego dwóch występach na mistrzostwach świata spędził na boisku łącznie 94 minuty. Jego największym sukcesem w seniorskiej kadrze był półfinał EURO 2020. Zarówno na EURO 2016, jak i MŚ 2018 Hiszpania odpadała już w 1/8 finału.

fot. PressFocus

