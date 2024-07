Semir Stilić odwiesza buty na kołku

Znany z występów w Lechu Poznań, Wiśle Kraków i Wiśle Płock Semir Stilić zakończył piłkarską karierę. 36-latek od początku lipca pozostawał bez klubu po tym, gdy jego kontrakt z Zeljeznicarem Sarajewo dobiegł końca. W Ekstraklasie Bośniak rozegrał 211 meczów, co daje mu 15. miejsce w klasyfikacji wszechczasów wśród obcokrajowców.

Semir Stilić kończy piłkarską karierę

Do Polski Semir Stilić trafił latem 2008 roku, gdy za ok. 600 tysięcy euro z Zeljeznicara Sarajewo sprowadził go Lech Poznań. Był to wówczas drugi najdroższy zakup w historii ”Kolejorza”. Już kilka miesięcy później awansował z Lechem fazy pucharowej Pucharu UEFA, a w niej zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Trzecią asystę w tych rozgrywkach zaliczył w rewanżowym meczu 1/16 finału Pucharu UEFA z Udinese (1:2). W tym samym sezonie Stilić sięgnął z Lechem po Puchar Polski, a w rozgrywkach Ekstraklasy zajął trzecie miejsce. W sezonie 2008/09 zaliczył po 15 trafień i 15 asyst we wszystkich rozgrywkach.

W kolejnym sezonie Lech ze Stiliciem w składzie zdobył Superpuchar Polski, ale przede wszystkim po raz pierwszy od 17 lat został mistrzem kraju, a Bośniak w rozgrywkach Ekstraklasie zdobył dwie bramki i dołożył siedem asyst w 26 meczach. W sezonie 2010/11 wraz z Lechem awansował do fazy grupowej Ligi Europy, a następnie do fazy pucharowej. Stilić zagrał we wszystkich ośmiu meczach w tych rozgrywkach i strzelił gola na wagę zwycięstwa 1:0 z Salzburgiem oraz zaliczył trzy asysty (dwie w wygranym 2:0 z Salzburgiem i jedną w zremisowanym 1:1 meczu z Juventusem). Latem 2012 roku jego kontrakt z Lechem dobiegł końca, po czym przeniósł się do Karpat Lwów.

Po półtora roku Bośniak wrócił do Polski, ale tym razem trafił do Wisły Kraków. W barwach ”Białej Gwiazdy” spędził kolejne półtora roku, aż latem 2015 roku przeniósł się do APOEL-u Nikozja. Tam sięgnął po mistrzostwo Cypru w sezonie 2015/16, co było jego jedynym zdobytym trofeum poza Polską. Na początku kolejnego sezonu został jednak odsunięty od pierwszego zespołu, a we wrześniu 2016 roku doszło do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron.

Stilić przez kilka miesięcy pozostawał bez klubu, aż zimą 2017 roku ponownie zgłosiła się do niego Wisła Kraków. Tak, jak trzy lata wcześniej, Bośniak podpisał z ”Białą Gwiazdą” półtoraroczny kontrakt, ale już po pół roku doszło do jego rozwiązania. Jeszcze w tym samym okienku Stilić trafił do Wisły Płock, gdzie spędził dwa lata.

Łącznie Stilić spędził w Polsce osiem lat, a w Ekstraklasie rozegrał 211 meczów. W klasyfikacji wszechczasów tych rozgrywek daje mu to 15. miejsce wśród obcokrajowców. Dla polskich klubów Stilić rozegrał 264 mecze – 156 w Lechu Poznań, 66 w Wiśle Kraków i 42 w Wiśle Płock. W Lechu strzelił 28 goli i zaliczył 47 asyst, w Wiśle Kraków było to 17 goli i 19 asyst, a w Wiśle Płock sześć goli i dziesięć asyst.

Po wygaśnięciu umowy z Wisłą Płock latem 2019 roku Stilić po 11 latach wrócił do Zeljeznicara Sarajewo. Tam w ciągu pięciu ostatnich lat zaliczył 119 występów dla macierzystego, w których strzelił 30 goli i dołożył tyle samo asyst. Choć jego liczby w rodzimej lidze były przyzwoite, z Zeljeznicarem zdobył jedyne wicemistrzostwo w 2020 roku oraz zajął trzecie miejsce w rozgrywkach Premijer Ligi w 2023 roku.

Wraz z końcem czerwca 2024 roku jego umowa z Zeljeznicarem wygasała i nie doszło do jej przedłużenia. Na początku lipca Stilić zdecydował o zakończeniu kariery, o czym poinformował sam Zeljeznicar. Klub z Sarajewa podziękował swojemu wychowankowi na portalu X (dawniej Twitter), a we wpisie czytamy o zaoferowaniu mu ”innej funkcji”.

2/2 FK Željezničar je Semiru Štiliću ponudio drugu funkciju u Klubu. Jednom Željezničar, uvijek Željezničar. — FK Željezničar (@fkzeljeznicar) July 8, 2024

fot. WisłaPłockTV / YouTube

Coś dla sentymentalnych! Oto cykl pod tytułem: „Słynne drużyny EURO” o reprezentacjach, które zasłynęły na tym turnieju w przeszłości: