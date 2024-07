Ciro Immobile ma za sobą sezon, w którym zaliczył dość spory sportowy zjazd. Ani z Maurizio Sarrim, ani z Igorem Tudorem nie miał po drodze. Według informacji Gianluki Di Marzio, 57-krotny reprezentant Włoch czuje, że jego cykl się w Rzymie skończył i pora na nowe wyzwania. Pochodzącego spod Neapolu zawodnika – pół żartem, pół serio – miały skusić trzy słowa. Come to Besiktas.

Immobile z sensacyjnym transferem?

Według wieści rzymskich insiderów Immobile nie jedzie na obóz przygotowawczy z klubem do Auronzo. Ma to jednoznacznie dać do zrozumienia, że piłkarz jest o krok od przenosin do Turcji.

Besiktas, według informacji lokalnych dziennikarzy, byłby skłonny pozyskać piłkarza, jeśli zerwałby on dotychczasową umowę w Rzymie. Claudio Lotito chciałby otrzymać pięć milionów euro za 34-letniego zawodnika. Turcy oferują piłkarzowi trzyletni kontrakt wart 12 milionów euro. Immobile ma jeszcze dwa lata umowy w stolicy Włoch. Skuszony jest jednak wizją kolejnego wyjazdu z ojczyzny. Można o tych epizodach zapomnieć, ale przypomnijmy, że Ciro dwukrotnie grał już poza Włochami – za każdym razem były to złe decyzje. W jego CV znajdują się Borussia Dortmund oraz Sevilla – przyszła pora na Turcję i Besiktas.

#Calciomercato | Immobile ritiene il suo ciclo alla @OfficialSSLazio finito, e chiede di essere lasciato libero. E' molto tentato dal @Besiktas, pronto a offrirgli un contratto triennalehttps://t.co/wBRwluCrRi — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 8, 2024

W Rzymie Immobile zdobył 207 bramek i jest najlepszym strzelcem w historii klubu. W sezonie 2019/20 strzelił aż 36 goli w Serie A. Poprzednia kampania to już ewidentne wyhamowanie jego formy, co też odbiło się na dyspozycji całego klubu. Zanotował 11 trafień we wszystkich rozgrywkach (Lazio grało na trzech frontach). Gra tutaj od ośmiu lat i jest kapitanem zespołu. W marcu doszło do nieprzyjemnej sytuacji, gdy został zaatakowany pod szkołą syna. Właściciel Claudio Lotito kompletnie tę sprawę zbagatelizował.

Lazio bez Immobile zostanie z jednym napastnikiem?

Odejście Ciro Immobile oznaczałoby, że rzymska ekipa zostanie z jednym piłkarzem grającym na środku napadu – Valentinem „Taty” Castellanosem, po którego znów zgłasza się Girona. Katalończycy po historycznym trzecim miejscu i awansie do Ligi Mistrzów mają wkrótce pozbyć się (z uwagi na klauzulę) Artema Dowbyka, który zmierza do Atletico Madryt. Girona miała Castellanosa u siebie na wypożyczeniu. Argentyńczyk w meczu życia strzelił aż cztery gole w spotkaniu z Realem Madryt. W Lazio trafiał z rzadka, bo… w sumie cztery razy w całym sezonie.

4-1 Girona. CASTELLANOS HAS SCORED HIS 4TH GOAL AGAINST REAL MADRID TONIGHT!!!! HIS 4TH GOAL!!!!!!!! pic.twitter.com/BeIcIAmErB — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 25, 2023

Mówi się, że Marco Baroni chciałby mieć u siebie Giovanniego Simeone, który gra obecnie dla Napoli. Nie można też wykluczyć opcji sprowadzenia Mason Greenwooda. Ten jednak mocno kuszony jest przez Olympique Marsylię, która niedawno zatrudniła Roberto De Zerbiego. Lazio jak dotąd jest bardzo aktywne na rynku transferowym, co jest pewnego rodzaju zaskoczeniem. „Biancocelesti” pozyskali póki co Tijjaniego Noslina z Hellasu, Louma Tchaounę z Salernitany oraz Fisayo Dele-Bashiru z Hataysporu.

Fot. PressFocus

