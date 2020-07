Polska vs Reszta Świata: Hit z Polakami, a my kolekcjonujemy wygrane

Mistrza jeszcze nie znamy, ale w piątek i poniedziałek poznaliśmy wszystkich spadkowiczów. Smutne informacje napłynęły do Kielc i Gdyni, gdyż te miasta, podobnie jak Łódź, będą wśród uczestników pierwszoligowych rozgrywek w przyszłym sezonie. Tutaj jednak nie wyniki, ale zestawienie i liczba Polaków jest dla nas najważniejsza. Dobra informacja jest taka, że znowu naszych było więcej niż obcokrajowców!

ŁKS – Wisła Kraków

Pierwszy mecz w kolejce okazał się tym najlepszym pod względem liczby Polaków. Nie było momentu, by stranieri byli w większości. Zresztą jedni i drudzy przyzwyczaili do tego kibiców i każdy kto śledzi nasze zestawienia, ten doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/28

Korona – Arka

Tutaj duża zasługa Arki, że od początku nie byliśmy na minusie. Zresztą proporcje były odwrócone. W Koronie 7 do 4 dla obcokrajowców, w Arce dla Polaków. Po przerwie było nieco lepiej po stronie kielczan, ale nie zmienia to faktu, że przydałaby się repolonizacja składu. Jeśli do niej dojdzie, to już w pierwszej lidze…

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/27

Raków – Zagłębie

Poza wynikiem sportowym, w reszcie była pełna zgodność. 6 do 6, jeśli chodzi o występy Polaków od początku, a po przerwie w obu ekipach weszło po dwóch naszych. Jedna zmiana Polak za Polaka, a druga nasz za obcokrajowca. Wszystko się zgadza i końcowy wynik wykręcony bardzo dobry.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 14

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/27

Lech – Legia

Takie mecze często kończyły się małą liczbą Polaków na boisku. Tymczasem bardzo dobry wynik w całym meczu. Mogło być nieco lepiej na początku, ale tutaj bez zmian po obu stronach. Lech w ostatnich kolejkach przyzwyczaił do kwartetu swoich wychowanków, z których dwójka dała trzy punkty. Legia to oczywiście defensywa i Paweł Wszołek polska, a reszta to obcokrajowcy.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/28

Lechia – Cracovia

Niestety Piotr Stokowiec nie był w stanie uratować wyniku, ale też Lechia rozczarowała pod tym kątem. Do Cracovii przyzwyczailiśmy się, że dostrzec Polaka w składzie, to jak szukanie igły w stogu siana. Tym razem była dwójka młodzieżowców, później dotarł jeszcze kolejny nasz i to byłoby na tyle. Tym razem jednak Michał Probierz może triumfować, w końcu wygrał. Jak wiemy, zwycięzców się nie sądzi.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 7

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 10/28

Pogoń – Jagiellonia

Nieco lepiej w Szczecinie, choć też bez rewelacji. Tutaj jednak wpływ miała czerwona kartka na początku meczu. Gdyby nie to, udałoby się zachować równowagę wśród zawodników kończących mecz. Jest jednak pozytyw w słabszych występach Pogoni w końcówce sezonu… Większa liczba Polaków na boisku.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/28

Piast – Śląsk

Bardzo dziwny mecz. W podstawowych składach tylko ósemka naszych, przy czym nietrudno zgadnąć, który trener wybrał ich więcej. Jednak znacznie lepiej wszystko wyglądało w całym meczu, gdyż wszyscy rezerwowi byli Polakami. Niestety głównie zmieniali swoich rodaków, przez co liczba kończących mecz miejscowych niewiele wzrosła.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 8

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 14/28

Wisła Płock – Górnik

Kolejne spotkanie, w którym wynik naszej rywalizacji był niemalże jasny, na długo przed rozpoczęciem. Wisła Płock słynie ze stawiania na Polaków, zaś w Górniku każdy miejscowy jest na wagę złota. Tak było również wczoraj, a nagrodą za to dla płocczan było zwycięstwo. Niby tylko trzy punkty, ale dzięki nim wiadomo już, że Wisła zagra w Ekstraklasie w kolejnym sezonie.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/28

Dużo nas wśród rezerwowych

Kto śledzi nasze zestawienia, ten nie dziwi się, że Polacy najbardziej dominują wśród tych, którzy wchodzą z ławki. Wielu z nich to młodzi wymieniający swoich kolegów młodzieżowców, a także żelaźni rezerwowi. W każdym zespole jest przynajmniej jeden taki zawodnik, którego rzadko oglądamy w podstawowym składzie, ale niemal, co kolejkę wchodzi z ławki.

Znowu to obcokrajowcy byli skuteczniejsi. Paradoksem jest to, że najwięcej polskich goli wpadło w meczu na szczycie, pomiędzy Lechem a Legią. Tam też zagrało wielu Polaków, więc możemy się cieszyć, że takie mecze to okazja na występ coraz większej liczby naszych piłkarzy.

***

Podsumowanie dotychczasowych wiosennych kolejek:

21. kolejka

22. kolejka

23. kolejka

24. kolejka

25. kolejka

26. kolejka

27. kolejka

28. kolejka

29. kolejka

30. kolejka

31. kolejka

32. kolejka

33. kolejka