Strzelać jak… Polacy. „Biało-Czerwoni” najlepsi na EURO

Odpadnięcie w fazie grupowej EURO 2020 i 2024 nie przyniosło chluby reprezentacji Polski. Jednak jest statystyka, w której „Biało-Czerwoni” górują. Jest to o dziwo statystyka pozytywna. Chodzi o liczbę spotkań z rzędu ze zdobytą bramką na mistrzostwach Europy.

„Biało-czerwoni” z najlepszą ofensywą

Reprezentacja Polski strzeliła gola w dziewięciu meczach z rzędu na mistrzostwach Europy. Żadna nacja nie może pochwalić się aktualnie lepszym wynikiem. Kolejna w zestawieniu Hiszpania ma osiem takich spotkań. Zatem przynajmniej na ten moment górujemy w tej statystyce. „La Furia Foja” może ją wyrównać spotkaniem z Gruzją. Znakomita seria Polaków rozpoczęła się podczas ostatniego meczu fazy grupowej EURO 2016. Wówczas Polska pokonała 1:0 Ukrainę. Od tamtego czasu „Orły” w każdym meczu zdobywały co najmniej jedną bramkę.

Fakt jest tym bardziej zadziwiający, gdyż w podstawowym czasie gry Polska nie wygrała tylko jedno z tych spotkań. Bilans tych spotkań, nie licząc dogrywek, to: wygrana, cztery remisy, a także cztery porażki. Znamienne jest też to, że tylko raz „Biało-Czerwoni” trafi li do siatki rywala więcej niż jeden raz. Miało to miejsce w starciu grupowym EURO 2020 przeciwko Szwecji (2:3). Dwie bramki wówczas zdobył Robert Lewandowski. Jest to jedyny polski dublet w historii ME.

Lista dziewięciu meczów reprezentacji Polski z golem na EURO:

EURO 2016: faza grupowa, Ukraina — Polska 0:1

0:1 EURO 2016: 1/8 finału, Szwajcaria — Polska 1:1 (karne 4:5)

1:1 (karne 4:5) EURO 2016: 1/4 finału, Portugalia — Polska 1:1 (karne 5:3)

1:1 (karne 5:3) EURO 2020: faza grupowa, Polska — Słowacja 1:2

— Słowacja 1:2 EURO 2020: faza grupowa, Hiszpania — Polska 1:1

1:1 EURO 2020: faza grupowa, Szwecja — Polska 3:2

3:2 EURO 2024: faza grupowa, Polska — Holandia 1:2

— Holandia 1:2 EURO 2024: faza grupowa, Polska — Austria 1:3

— Austria 1:3 EURO 2024: faza grupowa, Francja — Polska 1:1

Rekordy pod względem traconych goli na EURO

Pesymiści zwróciliby uwagę na fakt, że reprezentacja prowadzona od czasów Adama Nawałki po Michała Probierza notuje serię ośmiu spotkań z rzędu ze straconą bramką na EURO. Jednak jest kadra, która ma dużo gorszy bilans. Turcja w XXI wieku zagrała 14 meczów na EURO i w każdym z nich straciła co najmniej jedną bramkę. Ogółem seria Turków to – uwaga – aż 15 spotkań z rzędu ze straconym golem na ME. Ostatni raz ekipa znad Bosforu zagrała na „zero z tyłu” podczas meczu trzeciej kolejki fazy grupowej EURO 2000 przeciwko Belgii (2:0). To nawet jeszcze XX wiek.

W tym czasie Turcja potrafiła zagrać nawet w półfinale EURO (pod spodem nawet tekst o tej słynnej ekipie, która strzelała gole w końcówkach). Jak widać, równie ważne od tracenia bramek, jest ich zdobywanie.

