Sensacja Bundesligi pobije swój rekord transferowy

Jak informuje Florian Plettenberg, klub pobije swój rekord transferowy sprowadzając Deniza Undava. Dzięki fenomenalnemu sezonowi VfB Stuttgart zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. By rywalizować na trzech frontach „Szwabi” potrzebują wzmocnień.

VfB Stuttgart zszokowało cały świat zajmując drugie miejsce w Bundeslidze w sezonie 2023/2024 wyprzedzając Bayern Monachium, RB Lipsk czy Borussię Dortmund. Według informacji dziennikarza „Sky Sports DE” klub ze Stuttgartu zamierza aktywować klauzulę odstępnego w kontrakcie Deniza Undava wynoszącą 20 milionów euro.

Reprezentant Niemiec znajduje się obecnie na zgrupowaniu „Die Mannschaft” i przygotowuje się do spotkania z Danią w 1/8 finału mistrzostw Europy. Napastnik występował w barwach VfB Stuttgart w sezonie 2023/2024 na wypożyczeniu z Brighton & Hove Albion. W 33 występach 27-latek trafiał do siatki rywali 19 bramek oraz zanotował 10 asyst.

🚨🔴⚪️ Exclusive | VfB Stuttgart have triggered the option to buy for Deniz #Undav!

… around €20m!

Personal terms between @VfB and Undav have been clarified.

Now it’s up to Brighton. If they exercise the buy-back option, then free negotiations will take place between the… pic.twitter.com/RydOygrafG

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 29, 2024