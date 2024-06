Mateusz Bogusz podbija Amerykę: „Dobrze, że nie dostał powołania na EURO”

Najlepszy okres w życiu przeżywa w MLS Mateusz Bogusz. Polak imponuje formą i strzela masę bramek udowadniając, że europejskie kluby powinny zwrócić na niego uwagę. Wychowanek Ruchu Chorzów jest chwalony przez wszystkich a jego Los Angeles FC zostało liderem konferencji zachodniej.

Wybitne dwa miesiące

W nocy z sobotę na niedzielę Los Angeles FC, którego gwiazdą dość nieoczekiwanie stał się Mateusz Bogusz zwyciężyło 3:0 z drużyną Colorado Rapids. Trzykrotnie do siatki rywali trafiał właśnie Polak. To oznacza, że w obecnie trwającym sezonie ma już na swoim koncie 12 bramek oraz cztery asysty.

Hat-trick Hero 🪄 Mati Bogusz with his first hat-trick in Black & Gold.#LAFCvCOL 3-0 pic.twitter.com/Q6hi4OfWbq — LAFC (@LAFC) June 30, 2024

Na odnotowanie zasługuje fakt, że w dziewięciu ostatnich spotkaniach w MLS strzelił dziewięć bramek. A to wszystko występując na nienaturalnej dla siebie pozycji. Polak przyzwyczaił nas do gry w środku pola jako środkowy pomocnik. W swoim klubie występuje znacznie wyżej i jak widać przynosi to efekty. O swojej pozycji wypowiedział się w wywiadzie dla „Flashscore„:

Faktycznie gram bardziej na dziesiątce. Jako dziewiątka tylko wychodzę do pressingu, gdy drużyna przeciwna zaczyna od swojej bramki. Poza tym pozycja z dziewiątką nie ma wiele wspólnego. Powiedziałbym, że jest nawet lepiej dla mnie, bo mogę iść w dwie strony: i wbiegać za plecy obrońców, i schodzić sobie po piłkę. Mam zdecydowanie więcej miejsca w nowej, wolnej roli. Mogę biegać na boisku, szukać podań między liniami, obracać się i jechać do przodu.

22-latek pod nieobecność wielu gwiazd, które otrzymały powołanie na trwające obecnie EURO, a zwłaszcza Copa America Mateusz Bogusz wyrasta na największą gwiazdę ligi. Hugo Lloris, legendarny reprezentant Francji, który niedawno przeniósł się za ocean i jest kolegą klubowym Polaka stwierdził nawet, że brak powołania dla Bogusza na EURO 2024 to najlepsza wiadomość jaką LAFC mogło otrzymać, bo były zawodnik Leeds United gra jak z nut.

"Mateusz Bang-usz"

"Mati-Denis, Denis-Mati, same every game!" The guys react to Mateusz Bogusz's hat-trick ⤵️ pic.twitter.com/ADqyhUGLlR — LAFC (@LAFC) June 30, 2024

Mateusz Bogusz do kadry?

Występy Polaka przed mistrzostwami Europy nie odbiły się szerokim echem wewnątrz sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski. Jak wspominał sam zawodnik – póki co kontaktu ze strony selekcjonera nie było.

Trudno się spodziewać powołania, jeśli dwa albo trzy tygodnie przed ogłoszeniem nie było żadnego kontaktu ze strony sztabu. Tak że wtedy już pomyślałem, że pewnie jeszcze nie teraz. Ale już jakiś miesiąc, dwa przed powołaniami forma była wysoka i gdzieś tam z tyłu głowy była myśl, że na Euro mógłbym pojechać.

Co ciekawe Michał Probierz w niedawnym wywiadzie dla „TVP Sport” selekcjoner stwierdził, że zawodnik Los Angeles FC od pół roku znajduje się w gronie obserwowanych przez sztab kadry narodowej.

Mateusz Bogusz do drużyny Los Angeles FC trafił pod koniec marca 2023 roku z Leeds United. 22-latek szybko zaaklimatyzował się w drużynie z „Miasta Aniołów” stając się jednym z ważnych zawodników klubu. W obecnej kampanii wybiegał w wyjściowej jedenastce w każdym spotkaniu ligowym.

fot. PressFocus

Coś dla sentymentalnych! Oto cykl dla pod tytułem: „Słynne drużyny EURO”, o reprezentacjach, które zasłynęły na tym turnieju w przeszłości: