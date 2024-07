Maciej Rybus został wolnym zawodnikiem. Rubin Kazań za pomocą swoich mediów społecznościowych oficjalnie poinformował, że wygasająca umowa 34-latka z klubem nie została przedłużona. Jak na razie nie wiadomo gdzie będzie występował w przyszłym sezonie.

Maciej Rybus opuszcza Rubin Kazań

Od jakiegoś czasu media informowały o niepewnej przyszłości Macieja Rybusa w Rubinie Kazań. Jego kontrakt z klubem wygasał wraz z końcem czerwca i wiele wskazywało na, to że obydwie strony nie dojdą do porozumienia w sprawie jego przedłużenia. Teraz informacje te potwierdziły się. Rubin oficjalnie poinformował za pomocą swoich mediów społecznościowych, że nie przedłużył kontraktu i tym samym zakończył współpracę z 34-latkiem. Według doniesień klub ma już alternatywny w miejsce Polaka i chce dać szanse młodszym zawodnikom.

-Obrońca Maciej Rybus odchodzi z naszego zespołu w związku z wygaśnięciem kontraktu. Dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze, Maciej!”

Obecny sezon nie był najlepszy w wykonaniu Rybusa. Zagrał w zaledwie siedmiu spotkaniach i strzelił jednego gola. Pod koniec rozgrywek z racji znikomego czasu spędzonego na boisku nosił się z zamiarem opuszczenia drużyny. Karierę na rosyjskich boiskach rozpoczął w 2012 roku. Wówczas został zawodnikiem Tereka Groznego. Cztery lata później zanotował roczny epizod w Lyonie, by po roku ponownie wrócić do ligi rosyjskiej. W 2017 roku związał się Lokomotiwem Moskwa, a następnie przeszedł do Spartaku Moskwa.

Рыбус покидает «Рубин» 🔚 Защитник Мацей Рыбус покидает нашу команду в связи с истечением срока контракта ✅ Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Мацей! ❤️💚 pic.twitter.com/q8ZawAxGn6 — «Рубин» Казань (@fcrk) July 1, 2024

Wraz z początkiem minionych rozgrywek dołączył do Rubina Kazań i opuszcza go po zaledwie roku gry. Jak na razie nie wiadomo gdzie zagra w przyszłym sezonie. Sam zawodnik nie ukrywa, że chętnie pozostałby na rosyjskich boiskach. Weteran tej ligi łącznie wystąpił w 218 meczach, w których strzelił 23 bramki i zanotował 28 asyst.

Swego czasu Maciej Rybus musiał mierzyć się z ogromną krytyką. Podczas najazdu Rosji na Ukrainę w 2022 roku, większość zagranicznych piłkarzy postanowiła opuścić tamtejszą ligę. 34-latek postanowił jednak pozostać w Rosji. Jego kontrowersyjna decyzja nie spodobała się kibicom.

Fot. PressFocus

