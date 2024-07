Mistrz świata w… lidze brazylijskiej?

Według brazylijskiego „ge.globo” Botafogo lada chwila ogłosi transfer mistrza świata z 2022 roku z reprezentacją Argentyny – Thiago Almady. Gwiazda amerykańskiej Major Soccer League zostanie najdroższym transferem w historii brazylijskiej ligi, ale… za tym transferem kryje się drugie dno.

23-letni Argentyńczyk znalazł się w kadrze reprezentacji Argentyny na turniej w Katarze. Na boisku pojawił się tylko raz – w 84. minucie spotkania przeciwko Polsce zmienił Alexisa Mac Allistera. O ofensywnym pomocniku można powoli mówić jako niespełnionym talencie. Fani gier z pewnością kojarzą go jako zawodnika z ogromnym potencjałem, którego warto było mieć w swoim składzie.

Thiago Almada jest bardzo dobrym zawodnikiem, który wyróżnia się na tle rywali w MLS, lecz sufit jego umiejętności znajdował się o wiele wyżej. Teraz przeniesie się do brazylijskiej Serie A i zostanie zawodnikiem Botafogo. Dlaczego?

Właścicielem klubu jest John Textor, amerykański biznesmen, który posiada udziały w kilku klubach. Oprócz Botafogo jego nazwisko widnieje w strukturach belgijskiego RWD Molenbeek, angielskiego Crystal Palace oraz francuskiego Olympique Lyon. I właśnie z tym ostatnim klubem powiązane jest drugie dno, o którym wspominaliśmy wcześniej.

